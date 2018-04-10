Теплая погода в Украине: синоптик озвучила опасный момент

В Украине теплая весенняя погода способствует распространению пожаров.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Сухая солнечная погода - это прекрасно, но не забывайте, что все имеет две стороны, как минимум. Нынешняя ситуация может способствовать распространению пожаров даже от маленького неразумного поджога, которые так любят делать весной люди", - объяснила она.

Новости Синоптики сообщили о стремительных переменах погоды в Украине

По ее словам, тепло пока не собирается уходить из Украины - и нужно быть не только благодарными, но еще и осторожными.

Как сообщал "Обозреватель", антициклон Лео обеспечит украинцам во вторник, 10 апреля, ясную, солнечную погоду.