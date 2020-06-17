Теперь с боеголовкой: ВСУ испытали мощнейшую ракету “Нептун”. Фото

В среду, 17 июня, завершился цикл испытаний крылатых ракет "Нептун", во время которых военные проверили эффективность поражения мишеней с использованием боеголовки.

Как сообщил экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов в Facebook, ракета точно вышла на цель и уничтожила плавсредство условного противника. Испытания прошли на полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей" в Одесской области.

“Украинские крылатые ракеты доказали свою эффективность. Это огромная победа наших ученых и производственников во главе с генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростелевым. Украинский ВПК готов к серийному производству мобильных комплексов крылатых ракет, которые смогут надежно защитить Украину от российской агрессии с моря”, - написал Турчинов.

Главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" на этот раз была стрельба с боевой частью, отмечает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

“Для того, чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей, разработаны РК-360 МЦ "Нептун". Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов”, – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что ракетный комплекс способен выполнять боевые задачи в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

"Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные", – отметили в Генштабе.

Военные также подчеркнули, что ракеты управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

"Нептун" поразил цель

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