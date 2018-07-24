Тело нашли в шкафу: всплыли жуткие подробности смерти основательницы Femen

Соосновательница международного женского движения Femen Оксана Шачко была найдена повешенной в квартире, где она проживала. Тело обнаружили ее бойфренд Николо и подруга Мария Сильченко.

По ее словам, активистка в вечер перед смертью была веселой и посетила вечеринку вместе со своим парнем, передает ТСН.

"Последний раз мы говорили с ней в ночь с пятницы на субботу как раз перед тем, как она исчезла. Мы переписывались допоздна, она была очень веселой, мы собирались пойти на какую-нибудь вечеринку. Но потом я сказала, что заболела и видимо не пойду. Тогда она сказала – хорошо, тогда я завтра зайду и принесу тебе волшебные лекарства и все будет хорошо. Мы попереписывались немного, она была на вечеринке со своим парнем, и после этого они поссорились, и она ушла домой", - рассказала Сильченко.

Она отметила, что вместе с Николо искала Шачко все выходные: "В понедельник решили с Николо еще раз к ней приехать. Взломали дверь и нашли ее".

Сильченко рассказала, что ее подруга в Париже писала атеистические иконы и выставляла их в галереях, а также училась в художественной школе. Однако она постоянно испытывала трудности с деньгами, нередко жила у друзей, а примерно месяц назад переехала в социальное жилье в окрестностях Парижа. Там и нашли ее тело.

"Она была в шкафу. Когда Николо ее увидел, вытолкал меня из квартиры, чтобы я ее не видела. Шкаф был у нее огромный, как целая комнатка-кладовка", - сообщила подруга.

По ее словам, Шачко давно была в подавленном состоянии, сильно переживала, что ее фактически выбросили из Femen, игнорировали ее несогласие с действиями активисток.

"Париж ее убил тем, что с ее бурной энергией очень трудно было здесь жить. Ходить по вернисажам, общаться с галеристами и выдавать себя за того, кем она не является – это ее убило. Она считала все ненастоящим, фейковым, что люди постоянно изображают из себя что-то, а она была честной, настоящей... Было много причин: она была в статусе беженца, не видела маму со времени выезда, не могла приехать в Украину. Не могла реализовать себя в политической плоскости... Она думала, что в 30 лет будет жить лучше, а в результате – жила в нищете", - отметила Сильченко.

При этом девушка исключила ссору с парнем в качестве причины смерти.

"Она точно ушла из жизни не из-за их ссоры. Ей было трудно в Париже. Хотя она всегда была с нами и была положительной, и всех поддерживала. А о себе позаботиться не смогла. Он (Николо) плачет и винит себя – если бы я ее не отпустил, если бы поехал с ней, если бы не расставались в тот вечер", - уверена Мария.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством в своей квартире в Париже.