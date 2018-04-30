Гороскоп на 1 мая по картам Таро

У любителей мистики, гаданий и предсказаний особой популярностью пользуются карты Таро.

Считается, что именно эта средневековая колода из 78 карт легла в основу известных всем игральных карт. Но назначение Таро – не игра, а "диагностика" тех или иных событий, ценные подсказки и указания в ситуациях, когда правильное решение принять нелегко.

"Обозреватель" предлагает популярный расклад Таро "Карта дня" для всех знаков Зодиака на 1 мая.

В раскладе использована современная колода "Универсальный Ключ" Давида Корси. Прочитав описание, внимательно рассмотрите карту. Возможно, она даст вам дополнительные подсказки.

Овен – Семерка Мечей

Сегодня вас могут попытаться обмануть или подставить, поэтому будьте особенно осторожными во время принятия важных решений. Перечитывайте бумаги, которые подписываете, и не доверяйте тем, кто обращается к вам с просьбой одолжить деньги. Карта также советует в этот день самому прибегнуть к блефу – сыграть на опережение.

Телец – Рыцарь Жезлов

Стремительное движение, быстрые перемены. День обещает быть очень активным. Карта советует не бояться перемен, не оглядываться на мнение окружающих и просто действовать! Почувствуйте себя сегодня авантюристом и искателем приключений. Все в ваших руках.

Близнецы – Шестерка Мечей

Вас ждут новые берега. Главное – не бояться перемен. Оставьте страх и неуверенность и смело отправляйтесь в путь. Если вы будете уверены в своих силах и настойчивы, вы не останетесь одни – помощь обязательно придет.

Рак – Рыцарь Мечей

Похоже, сегодня вас ждет конфликт. Если его не избежать, старайтесь сделать так, чтобы эмоции полностью не завладели вами. Держите трезвой голову, и вы сможете удачно выйти из этой ситуации.

Лев – Повешенный

Карта символизирует "подвешенное состояние" - ситуацию, когда вам остается только ждать, когда от вас ничего не зависит. Это также возможность задуматься над тем, что вы делали не так. Возможно, следует отмотать события назад, вернуться в исходную точку и начать все с чистого листа?

Дева – Туз Жезлов

Вас ждет удача и вдохновение. Перед вами замаячат новые вершины, а небо даст все, что нужно для достижения цели. Возможен творческий прорыв, озарение, прилив сил, внутренний подъем. Этот день может открыть новую – лучшую – страницу вашей жизни.

Весы – Десятка Жезлов

Ноша, которую вы добровольно приняли на себя, слишком тяжела. Вам нелегко морально и физически, но, видимо, вы убедили себя в том, что это ваш крест. Пересмотрите свое отношение к тому, что вы делаете, а также жизненные приоритеты. Возможно, следует делегировать полномочия и хоть немного расслабиться?

Скорпион – Король Жезлов

Сегодня вы – король! Вы энергичны, красивы, уверены в себе, независимы, зрелы, успешны. Вам под силу любая задача. Воспользуйтесь этой возможностью, и пусть вас не останавливает ничто – ни сомнение в собственных умениях, ни мнение окружающих. Вас может погубить только одно: эгоизм. Не дайте ему шанса все испортить.

Стрелец – Смерть

Не пугайтесь. Эта карта совсем не означает летального исхода. Она лишь указывает на то, что наступило завершение какого-то этапа в вашей жизни. Возможно, старые вещи, старые друзья и даже прежние убеждения пора сменить на что-то новое. Карта дает совет: "похороните" свое прошлое, которое, похоже, не принесло вам счастья, и, возродившись как птица феникс, смело отправляйтесь к новому будущему.

Козерог – Императрица

Это одна из лучших карт колоды. Сегодня вам будет сопутствовать красота, гармония, уверенность, а также огромная творческая "плодовитость" - вы станете настоящим генератором идей. Возможно, сегодня вас ждет и романтическое времяпрепровождение. Наслаждайтесь этим днем – такой подарок выпадает нечасто.

Водолей – Звезда

Эта карта – предвестник утра. Похоже, в последнее время вам пришлось нелегко. Вы часто задумывались: неужели это тупик? что дальше? Но, как известно, самая темная ночь – перед рассветом, и ваш рассвет – уже здесь. Тьма уйдет, а на смену ей придут новые перспективы, новые идеи, новое вдохновение, новая жизнь.

Рыбы – Пятерка Жезлов

День будет для вас непростым. Придется меряться силами, соревноваться, доказывать свою правоту и даже бороться за место под солнцем. В лайт-варианте речь может идти о конкуренции и самоутверждении в коллективе. Но эта борьба пойдет вам на пользу: вы расставите точки над "i" и откроете новые перспективы.

Как писал "Обозреватель", ранее астролог Влад Росс озвучил прогноз на неделю с 30 апреля по 6 мая.