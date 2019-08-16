Гроза оккупантов: танкисты ВСУ показали свою мощь на Донбассе. Зрелищное видео

Танковые подразделения ВСУ устроили инструкторско-методические учения на одном из полигонов Донецкой области.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, в рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б демонстрировали навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленной задачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Учения танкистов Скриншот видео

В частности бойцы двух экипажей показали свои знания по правилам техники безопасности и навыки нагрузки гусеничной техники на большегрузный трал.

Кроме того участниками соревнования демонстрировался алгоритм действий инструктора во время подготовки личного состава танковых экипажей к постановке боевых машин в капонир и выезд из него, а также аспекты применения путевого минного трала во время прохода машин минно-опасными участками. В рамках следующего этапа экипажи боевых машин на время должны были преодолеть 400-метровую полосу препятствий с боекомплектом.

Кульминацией дня стали стрельбы штатным артиллерийским выстрелом "с ходу". Согласно условиям выполнения контрольного упражнения, танкисты должны были загрузить боекомплекты, по команде начать движение и осуществить три пушечных выстрела по движущимся мишеням, а из курсового пулемета калибра 7,62 мм – по ростовым фигурам и расчетам противотанкистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Вооруженные силы Украины опубликовали видео с еще одних боевых учений танкистов на одном из военных полигонов в Донецкой области. По их итогам был определен лучший экипаж ООС.

Также в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе прошли масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил Украины. В них было задействовано множество танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Эта новость вызвала панику у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой. Она обвинила Украину в нежелании прекращать войну и назвала это тревожным сигналом

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