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20 сентября • обновлено в 20:33
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Танки Путина заметили на подъезде к Украине: Маломуж раскрыл коварный план

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Колонны танков, которые заметили в Ростовской области России, – это не предупреждение о нападении, а попытка напугать украинцев мощью армии Кремля.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Россия не собирается пока устраивать активные боевые действия против Украины, поскольку продолжаются переговоры по организации встречи "нормандского формата".

"Зато боевики на Донбассе готовятся захватывать территории после отвода украинских сил", – предупредил Маломуж.

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Маломуж раскрыл подлость Путина с танками на границе

Генерал отметил, что Кремль с одной стороны демонстрирует силу, а с другой готовится к предполагаемой более активной позиции нашего государства в вопросе освобождения этих территорий.

"Поэтому российские военные проводят такие мероприятия, как сами говорят, превентивно. Таким образом они демонстрируют, что готовы к боевым операциям. Пока о реальных угрозах вопрос не стоит. Но такая демонстрация возникает периодически – во время обострений или срыва договоренностей. Это может стать поводом для локальной конфронтации, которую мы должны отслеживать. Надо быть готовыми к любым нестандартным действиям России", – подчеркнул военный.

По данным Маломужа, такие ротации регулярно проводятся как со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей, так и в Крыму.

"Но нет свидетельств, что планируются какие-то масштабные операции. Есть секторальные демонстрации силы и техники, но это локальный формат влияния на нашу сторону. Возможно, они считают, что это демонстрационный силовой акт на опережение", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Родионовка Ростовской области России заметили колонну тяжелой бронетехники. Она находится буквально в 15 км от границы с Украиной.

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Темы
Российская военная угроза Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Николай Маломуж
Место
Украина
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Krass Марк
Krass Марк
После получения Джевеллинов танковые атаки со стороны фашисткого режима международного террориста Путина абсолютно бесполезны
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Этот генерал даже не понимает ,что любая страна ,подтянет вооружение к границе территории которая населена бешеными бабуинами! Просто , так на всякий случай!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Куцырь Дмитрий, вот бешеные бабуины на танках и приперлись к границам Украины
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Serov Oleg
Serov Oleg
каждый день у свидоскота полные шаровары...
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Serov Oleg, сходи к врачу, проверь пищеварение
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