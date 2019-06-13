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Тамара Лозова
Тамара Лозова
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Убивча спадщина радянщини

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У публічному просторі має лунати тільки державна мова, аби було зрозуміло, що то Україна, а не росія

Російська мова, яка є нав'язаною українцям і найбільш масово поширеною при владі комуністів, мала б бути викоріненою з усіх навчальних закладів та з усіх сфер суспільного життя держави.

Як спадщина тоталітарного режиму, як найбільш поширений символ тюрми народів.

Тому декомунізація без викорінення державної мови імперії, яка знищувала століттями українців, не буде повною.

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І тому для мене кожен, хто вперто продовжує сам говорити московською в Україні та вчить дітей і внуків своїх мові агресора є носіями і популяризаторами радянщини та колоніального минулого України. Свідомими чи несвідомими.

У публічному просторі має лунати тільки державна мова, аби було зрозуміло, що то Україна, а не росія. А вдома хоч день і ніч говоріть московською, якщо ви раби, які не можуть видавити із себе холуя. Або, якщо ви нащадки кедебістів, поліціянтів, партпрацівників срср, відправлених на українську землю з раші і вона є вашою рідною. Бо то приватна ваша справа. А от засмічувати простір нашої держави атрибутами радянщини - зась!

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Автор
Тамара ЛозоваТамара Лозова
Место
Украина
Тег
українська мова
Источник
Источник:Facebook Тамари Лозової
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Бобырь Василий
Бобырь Василий
Тамарочка.Лечи голову к врачу срочно.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
На русском говорил князь Вещий Олег, что пришел из русского Новгорода и подчинил хазарский Киев - руси-варягам! Мова - суть - хазарское наречие!
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