Щось весною і сюрпризів приємних збільшилось. Відкриваю месенджер, а у ньому подяка від львівських активістів за підтримку та інформація про відкриття українських класів в російських школах Львова у 2019-2020 навчальному році. І про розподіл територій вже відомо.

А ще недавно у відповідь на наші останні публікації та дії активістів завідувачка міського відділу освіти Зоряна Довганик так завзято захищала московські школи, брехала, що вони укомплектовані, що ніхто не буде переводити їх на українську мову навчання, що переселенці і т. д. "У них навчаються діти переселенців із окупованих територій та учасників АТО", - заявила якось вона. Люди, ця пані точно на своєму місці? Вже не знає, як себе захищати. Ще й дітей учасників АТО приплела! Їм що, російські школи потрібні? Кому-кому, а дітям учасників АТО московські школи точно не потрібні, бо їхні батьки приходять з війни і переходять на українську мову після вбивств московитами побратимів . І ті діти вже давно стали не по-дитячому дорослими через війну.

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Скільки мені написали відкрито та у приват нісенітниць, основною тезою яких було "заткнісь, нє лєзь, какоє твайо дєло до Львова, занимайся дєлами там в свайом Кієвє"... Особливо після статистики про наповнюваність російських шкіл у Львові та про незнання дітьми Гімну України.

Не знаю, чи то вже навіть почали просити батьків відгризатися, чи то ті самі вирішили прогнутись, але відбою від них та шанувальників Садового не було. Останнім, після чого я знову написала, була атака з боку Аліни Болтишевої:(подаю так, як пише авторка, це є у неї на сторінці) "Як бридко читати таке!!!!П.Лозова,а чому ж Ви,така розумна панянка,описуєте події у нашій школі у світлі,який Вам вигідний???Школа наша українська,із вивченням російскої мови(відчуйте різницю!)....а тепер скажу так:батько мого сина Сашка,який навчається у школі 6,загинув у зоні АТО,це сталось 9 лютого 2015 року(Дебальцево),був добровольцем,розмовляв російскою і був добровольцем!!!... Наш син навчається у 6-ій школі і я цим пишаюсь!!!Ви питаєте на кого працює п.Жуковська ?І ось Вам моя відповідь-Ганна Степанівна працює на благо наших дітей!!!! І ще одне-УКРАЇНА МАЄ БУТИ У СЕРЦІ,П.ЛОЗОВА,А НЕ КОЛИ РУКА НА СЕРЦІ ПІД ЧАС ГІМНУ....І ось тепер у мене до Вас,п.Лозова,питання:на кого працюєте Ви!!!!!".

Як бачите, пані Болтишева, працюю на УКРАЇНУ та українців. Коментувати вже немає сенсу, всі самі щойно пересвідчились, що людина навіть не розуміється, у чому різниця між навчанням російською та вивченням російської. Дякую усім інтернет-виданням, які публікували мої статті чи давали посилання. Час показав, що ми маємо підтримувати своїх однодумців, незалежно від того, хто де живе. БО ВСЕ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНЕ!

З часом риторика підлеглої Садового дещо змінилася. Вона заговорила про можливість відкриття українських класів. Тепер оголосили і про набір до українських класів.

АЛЕ! Заспокоюватись рано: треба добитися, аби ВСІ ПЕРШІ класи набрали для навчання УКРАЇНСЬКОЮ. ВСІ!

І нічого прикриватися переселенцями! Ось маю лист від переселенки, яка пише: "Переїхали ми двома родинами до Львова. Думала, приїдемо і опинимося з дітьми в українському раю з мовою та українськими традиціями. Готувала дітей до того, що вони тепер будуть моїми вчителями і разом з ними вчитиму державну мову. Вони так загорілися – маму вчитимемо! Я ж думала, що у Львові немає російських шкіл, а тут бац -- аж чотири! Братова родина задоволена, а я вражена! У нашій школі кумир Пушкін і все російське. Чули б ви, з яким пафосом тут говорять про російську мову. Терплю, мовчу, бо брат шаленіє, коли про це говорю. Його якраз усе влаштовує. А мені хочеться кричати:"Владо, не роби з нас дебілів, не підсовуй нам тут "рузькій мір", від якого ми втекли. У Львові на базі тих шкіл створили оазиси "рузкава міра". Ми здатні і мову вивчити, і Гімн заспівати! Тільки ж умови для цього створи!"

І скажу львівським активістам: тисніть і далі. Саме час - самі знаєте чому. Так склалось, що нещодавно нам довелось спостерігати за діяльністю директорки департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич. Так от, вона моментально реагує на всі зауваження громадськості і в її діях ми побачили більше проукраїнських настроїв, аніж у Зоряни Довганюк. Може, пані Зоряна засиділась на посаді? Звичайно, заспокоюватись рано. Активістам та журналістам треба й далі тримати на контролі це питання і таки добитись, аби ВСІ класи в російських школах були тільки з українською мовою навчання. ВСІ! І не тільки у ЛЬВОВІ.

До речі, всі відео, на які ми посилались раніше у своїх дописах та статтях, кілька днів тому дивним чином зникли з Інтернету. Отже, діємо правильно. А у нас все залишилось. І не тільки ті відео...

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