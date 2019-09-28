Там рвонуло! Появились редкие кадры 4 энерогоблока ЧАЭС

В сети появились кадры руин 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Как передает Ruptly, они пренадлежат группе из 15 репортёров, которые получили доступ к пункту управления 4-го энергоблока Атомной Электростанции в Чернобыле.

Сообщается, что визит проходил в рамках презентации путеводителя о Чернобыльской зоне отчуждения.

4 реактор Чернобыльской АЭС Trip Advisor

На кадрах видно, что разрушенный пункт управления покрыт вязкой субстанцией, препятствующей формированию пыли. Уточняется также, что уровень радиации в данном помещении в 40 тысяч раз превышает норму.

Туристы получили разрешение на посещение данного реактора со 2 сентября 2019 года.

Помещение 4 реактора Скрин видео

Помещение 4 реактора Скрин видео

Помещение 4 реактора Скрин видео

Помещение 4 реактора Скрин видео

Помещение 4 реактора Скрин видео

Помещение 4 реактора Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, пожарные Чернобыльской зоны отчуждения объявили сбор средств на восстановление памятника "Тем, кто спас мир", который появился через 10 лет после трагедии.

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