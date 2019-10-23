"Там призрак?!" Американка обнаружила странную находку в кроватке сына

Молодая мама из Иллинойса (США) Мариза Элизабет увидела на экране видеоняни, что в кроватке её маленького сына есть кто-то ещё. Оттуда на женщину смотрело лицо призрачного ребёнка.

Историей она поделилась в Facebook. Шокированная американка хотела пробраться в комнату к малышу с фонариком, но не могла пошевелиться от страха (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

"Ночью я была уверена, что в кроватке с моим сыном лежал призрачный ребёнок. Я так испугалась, что почти не спала. Даже пыталась прокрасться туда с фонариком", - написала она.

Американка обнаружила странную находку в кроватке сына femalestyle.ru

Однако выяснить, что происходит, маме удалось только утром. Когда она зашла в комнату, то вместо призрака увидела на матрасе наклейку с детским лицом. Мариза рассказала, что накануне её супруг-недотёпа просто забыл надеть наматрасник, когда менял простыни, пишет The Sun.

Пост американки быстро стал вирусным, набрав около 500 тыс. лайков и 300 тыс. репостов. Некоторые посмеялись над ситуацией, отметив, что трусиха-мать пошла в комнату ребёнка только утром. Но другие юзеры написали, что это выглядело действительно жутко и многие на месте Маризы тоже перепугались бы до смерти.

Facebook Maritza Elizabeth

Facebook Maritza Elizabeth

Как писал OBOZREVATEL, в Reddit появилось странное фото пользовательницы с ником ScummyMoney, на котором было запечатлено ее отражение в стекле. Многим комментаторам оно напомнило привидение.

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