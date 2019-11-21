Вчера, 20 ноября, в Украине официально ввели штрафы за перевозку детей без автокресел. В соответствии с новым законом, при нарушении правил перевозки детей водитель будет оштрафован на 510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года штраф составит уже 850 грн.

Я бы сделал штраф не 510 грн, а 5000 грн. 510 грн это в сущности и не штраф совсем, а так - легкое похлопывание по плечу. Но все эти штрафы не стоят ничего без принципов неотвратимости наказания и работающей системы правосудия, а с этим в нашей стране всё как всегда.

Соответственно, таксисты отреагировали так, как им подсказывает их профессиональный опыт: теперь они соглашаются везти людей с ребенком только при условии, что если автомобиль остановит полиция - штраф платит пассажир. Я считаю такую реакцию абсолютно естественной. Это естественно для тех, кто привык быть мудаком во всём: в стиле езды, в отношении к пассажирам, в воровстве у управляющей компании, в обмане собственных сотрудников, и во всех тех вещах, которые отличают наших таксистов и компании, на которые они работают - от цивилизации.

Они сразу же начали ныть по поводу того, что кресло занимает много места в багажнике. Будто до этого, там не валялись грязные запаски, домкраты и мешки со всяким дерьмом. Цена бустера - 400 грн. Ну ок - 550. Детское кресло стоит дороже, около 2000 грн. Тоже мне инвестиция.

Отрасль такси в Украине продолжает оставаться в глубокой и темной жопе. Да, уже меньше чем пару лет назад. Например в Киеве появилось несколько приличных служб с чистыми автомобилями и терминалами. Но в целом - там пока всё-равно глубоко и темно. Всё также в аэропортах вас встречают кугуты, пытающиеся отвезти вас в город за 1500 грн. Всё также лицензия на подачу в аэропортах выдается каким-то мутным конторам и больше никому.

Всё также в извозе участвуют ржавые убитые колымаги 20-летнего возраста. Всё также водители не пристегиваются, не моются, ставят заглушки на ремни безопасности, отправляют искать сдачу и всю дорогу заставляют вас слушать задушевные ритмы "Русского радио". В этой отрасли всё меняется крайне медленно и с большим сопротивлением. Даже Uber так и не смог до конца сформировать индустрию, в конце сам скатился на это дно.

Но я верю в то, что вот этот закон про детские кресла - первый шаг на пути к цивилизации. Не покупайте кресла - не делайте их жизнь комфортней. Просто не пользуйтесь их услугами вообще - ни сами, ни с детьми. Есть детское кресло - едем, нет - иди гуляй. Вози таких же как и сам ты, упрямых баранов, считающих что им все и всегда должны.

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