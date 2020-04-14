Вот так прямо сейчас выглядит местность, где ещё вчера бушевало пламя.

Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где, может подъехать пожарная машина - люди.

Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры.

Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов.

Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом.

Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял.

Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры.

К сожалению, и это неизбежно при лесных пожарах, пострадала природа - погибли растения и животные.

Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу самолёто-вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим.

Что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось или, чтобы очаги возгорания были подавлены в самом зародыше?

В первую очередь, это бережное и рачительное отношение к лесу тех, кто по должности обязан заботиться о нем.

Это использование современных технологий по охране леса – например, беспилотных летательных аппаратов, оборудованных инфракрасными камерами для своевременной фиксации самых небольших возгораний.

Это оборудование крупных лесных массивов видеорегистраторами для контроля въезда/выезда, чтоб потом можно было установить, кто в момент возгорания находился рядом с местом откуда начался пожар.

Это и старая, как мир технология - устройство противопожарных просек, минерализованных полос из песка и глины, способных остановить распространение огня между кварталами леса.

Всем этим в масштабах Украины должно заниматься государственное лесное агентство. А в зоне отчуждения ЧАЭС - Администрация зоны отчуждения.

Уверен, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров.

Ну и конечно полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращении с огнём.

Ещё раз благодарю всех спасателей за самоотверженную работу по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Вы - молодцы!

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