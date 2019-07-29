"Так смешно, что аж страшно": украинцев шокировало фото с тренинга "слуг народа"

В сети опубликовали фото якобы с тренинга для будущих народных депутатов от президентской партии "Слуга народа" в Трускавце, на котором им показывают, что обозначают кнопки, которыми они всоре будут голосовать в Верховной Раде.

Снимок появился на странице "Баба і кіт" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, будущим парламентариям предложили угадать, какой цвет кнопки соответствует какому смайлу. При этом, некоторые пользователи в комментариях предположили, что на самом деле это обычный фотошоп и депутатов учат вовсе другим вещам.

Тренинг "слуг народа" Facebook "Баба і кіт"

Однако большинство же украинцев повеселил кадр. Нашлись и те, кого возмутили методы, которые, предположительно, используют на "курсе".

"Как в детском саду", "Автору респект", "Так смешно, что аж страшно", "Надо за средства бюджета такие наклейки на пульты купить", "Я думаю, главная цель – их там кодируют", "А им больше и не нужно", "Из съезда депутатов зе: "А это 3 цвета, их называют зеленым, желтым и красным. Такие же как на светофорах. При голосовании они аналогичны смайликам в Facebook", "Это шутка или реальное фото?", "Не хочется верить, что насколько идиотов набрали", "Какая стыдоба! И кто-то же их выбрал", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущие депутаты от президентской партии 28 июля приехали в Трускавец, где для них запланирован тренинг. С вокзала их на автобусах развезли по отелям. Проживать они будут в самых дорогих гостиницах – "Риксос" и "Женева".

При этом стало известно, что около 5% будущих народных депутатов отказались от недельного обучения.

В сети показали фото с тренинга, на которых будущим нардепам предложили оценить работу их предшественников. Среди вариантов ответов были нецензурные слова.

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