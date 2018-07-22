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"Так с кем мы воюем?" Подарок из России разгневал жену украинского бойца

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Ко дню освобождения Северодонецка от пророссийских боевиков украинским военным вручили изданные в России книги.

Об этом в Facebook сообщает супруга одного из военнослужащих Анна Щеблетова, которая возмутилась позицией местной власти.

"Это подарок к грамоте моего мужа (он военный) по случаю освобождения Северодонецка, который ушел добровольцем на войну с Россией! Обратите внимание на издателя! Так с кем мы воюем? А книга? Неужели не могли закупить книги, которые действительно будут ценными для военных?! Сколько издается на украинском языке о войне?! Насколько себя не уважает наша власть, позволяет такое!" - отметила женщина, опубликовав фото подарка.

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На снимках изображена книга Стивена Хокинга "Высший замысел", которая была выпущена в этом году российским издательством "АСТ".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе поймали фаната "русского мира".

Место
Украина
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
От России хоть что то .А так бы грамотой пот....ся.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Нужно было Майн Кампф подарить тернопольской типографии.
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Если "МояБорьба"то в Харькове делали на раш язике..Неинтересно..
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1
0
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Миценко Андрей, Неважно кто автор..важно где сделано..
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2
0

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