"Так с кем мы воюем?" Подарок из России разгневал жену украинского бойца

Ко дню освобождения Северодонецка от пророссийских боевиков украинским военным вручили изданные в России книги.

Об этом в Facebook сообщает супруга одного из военнослужащих Анна Щеблетова, которая возмутилась позицией местной власти.

"Это подарок к грамоте моего мужа (он военный) по случаю освобождения Северодонецка, который ушел добровольцем на войну с Россией! Обратите внимание на издателя! Так с кем мы воюем? А книга? Неужели не могли закупить книги, которые действительно будут ценными для военных?! Сколько издается на украинском языке о войне?! Насколько себя не уважает наша власть, позволяет такое!" - отметила женщина, опубликовав фото подарка.

На снимках изображена книга Стивена Хокинга "Высший замысел", которая была выпущена в этом году российским издательством "АСТ".

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