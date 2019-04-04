"Сынок, я никому Украину не отдам": военные скорбят по погибшим "Ведьме" и "Деде"

Еще утром 2 апреля пулеметчица отдельной штурмовой бригады "Донбасс" Яна Червоная постила селфи, как она собирается сажать редиску вдоль окопов. А боец Александр Милютин приготовил борщ своим побратимам и ждал их с ночной.

Но в обед вражеская мина попала прямо в блиндаж, где находились Яна и Александр. Телефоны военных разрывались от звонков, никто не брал трубку, ребята откапывали то, что осталось от блиндажа, пытаясь вытащить тела товарищей. У Яны Червоной остались двое детей – сын и дочь, у Александра – дочь. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Была талантливой пулеметчицей

Яна, с позывным "Ведьма", на войну попала осенью 2016 года. После двух лет волонтерства в батальоне "Айдар", она решила, что нужно идти воевать.

Яна Червона Facebook Яны Червоной

"У нее было много причин пойти в армию. Сначала она поняла, что волонтерство уже себя исчерпало. А когда в очередной раз приехала с передачками на фронт, один из бойцов ей сказал, что вам волонтерам хорошо, вы приехали, день тут побыли и уехали. А мы тут изо дня в день воюем. Это ее задело. И она решила попробовать помочь по-другому, пойти в армию", – вспоминает в беседе с OBOZREVATEL Евгения Подобная, которая написала книгу "Девчата срезают косы", одна глава посвящена именно "Ведьме".

Яна хотела пойти в родной "Айдар", но там ей предлагали "женские" должности. В результате вместе с подругой она отправилась в 54-ю бригаду и стала пулеметчицей.

"Говорят она была талантливой пулеметчицей, у нее это хорошо получалось. Хотя некоторые сейчас пытаются сказать, что она сидела в штабе, на рациях – принимала сообщения. Это не так. Она была на передовой, сидела в окопах. У нее были сложные точки, Светлодарская дуга, это очень плохое место, где просто поле и ты всегда на виду. Они постоянно находились под обстрелами", – говорит Подобная.

Facebook Яны Червоной

С детьми по телефону делала уроки

Все, кто знали Яну, в один голос говорят – она была очень прямолинейная.

"У Яны такая черта характера – она очень пряма в своих убеждениях и всегда шла до конца. У них была проблема с первым командованием 54-й, они заявили, что не будут слушаться и объявили голодовку. Яна была среди них. Если она решила, то она так и делала, если она решила, что будет пулеметчицей, то она ею и стала, если захотела воевать на передовой – то воевала", – рассказывает Евгения Подобная.

Но свою личную жизнь Яна держала под замком. Она очень любила своих детей, каждый день по телефону делала с ними уроки.

Facebook Яны Червоной

"Она, конечно, переживала и корила себя за то, что она не с ними, что она далеко от них. Ее супруг был в Харькове с детьми, но о нем она ничего не рассказывала, это было личное. Но он ее очень поддерживал", – говорит Подобная.

В декабре 2016 года у Яны в роте погибло сразу несколько товарищей, в том числе и ротный. Она тяжело переживала эту потерю, на ней лица не было. Тогда муж приехал на передовую, чтобы поддержать ее.

Facebook Яны Червоной

До Майдана Яна никогда не была "ура-патриотом", она понимала, что она украинка, но трепета особого не испытывала. Все изменили события Майдана и война. Как вспоминает Подобная, тогда Яна начала разговаривать со своими детьми по-украински, купила им вышиванки. Пришло такое осознание.

Еще Яна умела ладить с местными жителями. "Она всегда была спокойной, пыталась с ними разговаривать, выслушивать их, аргументировала. И люди ее любили за это", – говорит Евгения.

Facebook Яны Червоной

"Я Украину не отдам"

Журналист одного из телеканалов Настя Федчак рассказала OBOZREVATEL, что ей удалось пообщаться с Червоной два раза. Но запомнила она ее на всю жизнь.

"Первый раз мы встретились с ней на блок-посту в селе Луганское, был февраль 2017 года. Там стояла моя знакомая Галина, я остановилась, чтобы поговорить с ней и познакомилась с Яной Червоной. Она мне рассказала, что сама из Харькова, дома у нее есть сын и дочь, муж занимается делами, у них там был небольшой бизнес, видимо. И я смотрю, она стоит в балаклаве, а ресницы густо накрашены тушью, и глаза подведены. Красотка такая! Спрашиваю, а тебе не тяжело тут, бытовые трудности все-таки. Она отвечает, что нет, ее это не пугает. Но главное, чтобы была тушь и подводка, без этого она никак", – вспоминает Настя.

Червоная рассказывала, что даже в отпуске в Харькове не смогла поменять военную форму на гражданскую. Переоделась на один день, а потом снова в форме. Говорила, привыкла.

Facebook Яны Червоной

"Хотя Яна была русскоязычной, со мной она говорила по-украински, причем очень красиво, она еще по-особому выговаривала букву "р". Рассказывала, как сын ее спросил: "Мама, а ты ведь Украину не отдашь?", и она ответила: "Нет, сынок, конечно, не отдам", – говорит Настя Федчак.

Второй раз Насте удалось увидеться с Яной буквально года назад, в апреле. Случайно, проезжая мимо, они увидели ее.

"Она вышла в футболке, военных штанах и розовых тапочках. Была немного заспанной и без макияжа. Пригласила на обратном пути заехать на кофе. Через час она нас встретила уже накрашенной. Сделала кофе. Она жила в каком-то сарайчике, но там внутри все было аккуратно прибрано, заправлена кровать, а во второй комнатке стояли продукты и картонная коробка с пасками. Она еще ругалась, что волонтеры на пятом году войны все везут и везут еду, когда в армии уж с питанием все нормально. Говорит, как тут похудеть в армии, я уже поправилась, не знаю, что с этим делать. Все время шутила", – подчеркнула Настя.

Незадолго до гибели у Яны Червоной был конфликт с Нацдружинами. После первого тура голосования за президента она сфотографировалась с листком, на котором написала: "Нацдружины, Нацкорпус, вам не стыдно прятаться за моей спиной?". После этого на нее обрушились потоки ругани. Ее начали обвинять в том, что якобы она в боях не участвует. "Со стороны Нацдружин это было не красиво", – считает Настя.

Facebook Яны Червоной

"Она не была моей подругой, но это был очень яркий человек, это как звезда, которая вспыхнула в твоей жизни и исчезла. Когда стали появляться сообщения, что погибла женщина, я подумать не могла, что это Яна. Потом появилось имя. Позвонила ее подруге, она подтвердила, сказала, что сейчас бойцы пытаются откопать их тела. Она плакала, и я поняла, что надежды нет, потому что женщины войны не плачут просто так. Я думала, что когда закончится война, я поеду в гости в Харьков и встречусь там с Яной, которая будет воспитывать своих детей. Она будет язвить насчет мужчин. Мне так и хочется сказать, Ян, о чем ты, черт, думала, когда погибала, это так на тебя не похоже. Ведь "Ведьма" не может погибнуть", – сдерживая слезы, говорит Настя.

Facebook Яны Червоной

"Дед" и "Ведьма" – рана в моем сердце"

Вместе с Яной погиб и еще один боец, Александр Милютин. "Был двухчасовой бой, с той стороны стреляли минами 152 калибра. И прямым попаданием накрыло блиндаж. Мы долго пытались откопать "Ведьму" и "Деда", но уже понимали, что они погибли", – рассказал OBOZREVATEL их побратим Николай с позывным "Бугай".

Все, что осталось от блиндажа

По словам Николая, Яна действительно была очень бескомпромиссной. "Даже если она знала, что ее накажут за правду. Очень честная, справедливая, патриотка. То, что говорят, что она не воевала, это неправда. Она была бойцом. Стреляла из пулемета, всему ее научили тут побратимы. Она была любознательная, и для нее все было важно", – говорит "Бугай".

А "Деда" вспоминают как очень хорошего мужика. До войны он жил в Бахмуте, на фронт пришел добровольно, осенью у него закончился контракт и он продлил еще на год.

"В Бахмуте он работал в СИЗО. А потом пошел воевать, потому что он украинец", – подчеркнул "Бугай".

Facebook Татьяны Подоляночки Чудновец

В "Донбассе" Александр был отменным поваром. "Это да, у него шикарно получалось! Я всегда ему говорил, что когда закончится война, я буду директором, а ты поваром, и мы с тобой будем ездить и кормить людей. А видите, как получилось", – с грустью говорит "Бугай".

Сослуживица Яны и Александра медик Оксана Владимировна также призналась OBOZREVATEL: "Дед" и "Ведьма" – это рана в моем сердце. Мы все из старого состава, боевое братство – это мы".

"Когда мы были на полигоне, "Дед" всегда был примерным слушателем и учеником, хотя он опытный воин. А после занятий всегда умудрялся приносить собранные грибы. И мы знали, что на ужин он приготовит какую-нибудь вкусняшку. А вот храпел он тааак! Что соседи не могли уснуть. Он был чистый и светлый человек, никому никогда гадости не делал", – рассказывает медик Оксана Владимировна.

Александр с дочкой Facebook Александра Милютина

Еще одна сослуживица "Деда" Татьяна Чудновец рассказала: "Накануне пришли посылки с подарками, так "Дед" с самого дна достал детские рисунки. Он сказал тогда, что это самое главное в посылке. Он вообще никогда ни от какой работы не отказывался, ни боевые дежурства, ни хозяйственные работы. Был оптимист и с большим чувством юмора".

Год назад в "Донбассе" погиб старший сержант роты с позывным "Кузнец" Сергей Перепелица. Дед как раз хотел на годовщину сделать для него видеоролик. Так и не успел.

Facebook Александра Милютина

А Яна в последние дни вокруг окопов устроила грядки, хотела посадить там редиску. На одном из последних фото она как раз показывает свой огородик.

"Я небольшую грядку сделала, она увидела и загорелась этим. Сделал грядки прямо по краям окопов. Приходила к побратиму "Шахтеру", спрашивала у него, замачивать ли семена, говорила, что никогда в жизни ничего не сеяла", – вспоминает Татьяна Чудновец.

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