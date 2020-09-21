Сущенко рассказал, как в России выбивают признания из пленных. Видео

Бывший политзаключенный Кремля, украинский журналист Роман Сущенко заявил, что у российской репрессивной машины новые методы психологического давления.

В интервью программе "Рандеву с Яниной Соколовой" он рассказал, что один из таких методов испытывали на нем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сущенко пояснил, что имеет в виду создание психологически ужасной атмосферы вокруг, создание человеческого давления, когда вокруг допрашиваемого стоят 15-16 человек в камуфляже и балаклавах.

"Выходит один старик седой, за ним стоит камера, и они все это снимают. И сразу обвиняют меня в том, чего я не делал. Сразу натягивают на голову этот мешок и начинают возить. То есть, создается психологическая атмосфера страха, запугивания, шока. И когда ты находишься в этом состоянии после 30-35 минут поездки в квартале Лефортово, прибываешь в какое-то неизвестное место. А это вечер, темно, какое-то освещение специально подобранное. Снимают этот мешок, затем один из сотрудников ФСБ мне салфеткой пропитал кровь. Здесь же камера включается, мы поднимаемся на второй этаж какого-то помещения. И там я вижу людей в погонах, васильковые лампасы. Они говорят: "Мы вас задержали по такому-то подозрению, а сколько вам светит вам сейчас расскажет ваш назначенный адвокат"", – рассказал он.

По словам Сущенко, поскольку адвоката у него не было, он потребовал консула. На это украинцу сказали, что сначала он должен дать показания в присутствии адвоката, а они потом подумают о консуле.

"Заходит адвокат, она говорит:" Вам по этой статье 10-20 лет светит". Я в полном шоке. И через несколько минут заходит другой человек, подполковник Свинолуп, который выдвинул конкретное предложение: "Мы вас подозреваем в этом, поэтому предлагаем вам сотрудничать со следствием". Дальше этого я не пошел. Он предложил сотрудничество и ждал моего согласия. Что могло быть потом, я даже не знаю, но могу представить", – сказал бывший политзаключенный.

Сущенко добавил, что впервые в жизни почувствовал, "как ручеек холодного пота стекает по позвоночнику". "Это ужасные ощущения. Кроме того, организм, ввиду стрессовой ситуации, соответственно среагировал: я был весь мокрый, напуган. И это видно даже по тем кадрам, которые они сняли и выложили в публичное пространство", – отметил он.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Роман Сущенко заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым через десятилетия.