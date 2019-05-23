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Супрун сказала, чего ждет от Зеленского

9.3тЧитать материал на украинском

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что надеется на то, что президент Украины Владимир Зеленский сохранит курс на изменения и оценит успехи медицинской реформы.

Своей позицией поделилась она в интервью "Радио Свобода", рассказав, на что следует обратить внимание главе государства.

"25,7 миллионов украинцев уже могут объяснить команде нового президента, что они впервые в истории записались к семейному врачу, которого избрали самостоятельно", – отметила она.

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"Я не боюсь!" Супрун покинула Украину сразу после инаугурации Зеленского
Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Гордон

Супрун подчеркнула, что все положительные изменения произошли всего за один год, поскольку реформа началась в январе 2018.

"Выборы в странах происходят часто, а путь, который выбирает государство, должно быть постоянным. То есть вектор развития не должен меняться только потому, что некоторые люди изменили свой пост. Развитие должно происходить и дальше, по той программе, которая прописана. Наши изменения и предложения написаны в плане, все есть в законах и Конституции", – поделилась чиновница.

По словам Супрун, у команды Зеленского нет понимания, что происходит сейчас в процессе трансформации системы здоровья.

"Мы надеемся, что новая команда президента будет поддерживать курс на изменения ради по-настоящему доступной качественной медицинской помощи для каждого гражданина и на достойные условия работы и жизни медицинских работников, чтобы мы могли завершить эту трансформацию", – резюмировала она.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Фокус.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун заявляла, что не собирается подавать в отставку после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

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Персоны
Ульяна СупрунВладимир Зеленский
Место
Украина
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Шпак Ирина
Шпак Ирина
Поломала ногу. Пришла в районную поликлинику по прописке, говорят, а у нас уже комплект пациентов, договора по подписывали с других районов, иногородние, ищите себе место в другой поликлинике. Чтоб попасть к травматологу, надо взять направление, записавшись к терапевту, потом записаться к травматологу, записи нет на две недели вперёд, потом записаться на рентген, а потом опять к траматологу. Спасибо хоть гипс накатали в травматологии без записи. А что там в ноге в гипсе происходит у женщины за 50 уже никого не волнует. Спасибочки за реформу.
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Ильин Александр
Ильин Александр
Шпак Ирина, Странные люди. Два года писали что нужно договор с доктором подписать. У каждого доктора должно быть до 2000 договоров. Думаю он ждал Вас и в итоге подписал договор с другим. Чего вы ждали? Информация была и по ТВ и в интернете. Зато теперь реформа виновата.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Молодец,Ульяна! Заслуживает похвалы!
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Какие успехи?Где они?Не увидел и не ощутил..Не, проще ли было сделать страховую медицину?
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