Супрун сказала, чего ждет от Зеленского

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что надеется на то, что президент Украины Владимир Зеленский сохранит курс на изменения и оценит успехи медицинской реформы.

Своей позицией поделилась она в интервью "Радио Свобода", рассказав, на что следует обратить внимание главе государства.

"25,7 миллионов украинцев уже могут объяснить команде нового президента, что они впервые в истории записались к семейному врачу, которого избрали самостоятельно", – отметила она.

Ульяна Супрун Гордон

Супрун подчеркнула, что все положительные изменения произошли всего за один год, поскольку реформа началась в январе 2018.

"Выборы в странах происходят часто, а путь, который выбирает государство, должно быть постоянным. То есть вектор развития не должен меняться только потому, что некоторые люди изменили свой пост. Развитие должно происходить и дальше, по той программе, которая прописана. Наши изменения и предложения написаны в плане, все есть в законах и Конституции", – поделилась чиновница.

По словам Супрун, у команды Зеленского нет понимания, что происходит сейчас в процессе трансформации системы здоровья.

"Мы надеемся, что новая команда президента будет поддерживать курс на изменения ради по-настоящему доступной качественной медицинской помощи для каждого гражданина и на достойные условия работы и жизни медицинских работников, чтобы мы могли завершить эту трансформацию", – резюмировала она.

Ульяна Супрун Фокус.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун заявляла, что не собирается подавать в отставку после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

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