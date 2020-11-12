В больнице под Сумами повесилась женщина с коронавирусом

В больнице Глуховского района Сумской области в среду, 11 ноября, повесилась пациентка с подтвержденным COVID-19.

Местное издание "Курьер", ссылаясь на комментарий директора КП "Глуховская больница" Сергея Носкова, пишет, что суицид совершила 53-летняя женщина, жительница этого района.

У нее остались муж и сын. Директор медучреждения рассказал, что самоубийство произошло около 20:00.

Пациентка поступила в инфекционное отделение 10 ноября из района, у нее уже был диагноз "коронавирус".

"РБК-Украина" со ссылкой на полицию Глуховского района передает, что у женщины развилась двусторонняя пневмония, на момент госпитализации пациентка была в тяжелом состоянии.

Тело украинки в туалете обнаружила соседка по палате. Она уведомила об этом медперсонал. Ни сотрудники больницы, ни родственники не замечали ничего необычного в поведении погибшей. О причинах такого поступка женщины пока не известно.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Следствие должно установить детали происшествия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее уже было известно о суицидах инфицированных COVID-19 украинцев. В частности, в Киеве покончили с собой четыре COVID-позитивных.

Медики предполагают, что коронавирусная инфекция поражает в том числе и сосуды центральной нервной системы человека. В результате у вполне психически здоровых людей появляются суицидальные мысли.