Тонул 6 часов: в сеть попала история невероятного спасения мальчика из ледяного моря

В австралийском штате Квинсленд 39-летний Мэйк Хонен шесть часов не давал своему семилетнему сыну Джулиан утонуть после того, как их лодка перевернулась.

Как сообщает издание Daily Mail, мужчина с сыном и другом отправились на рыбалку, но неожиданно началась буря.

Мэйк и его друг оказались в ледяной воде без спасательных жилетов в 15 километрах от берега. Они по очереди держали Джулиана, чтобы ребенок не утонул.

Через несколько часов мальчик, несмотря на усилия взрослых, начал терять сознание и глотать воду. "Смотреть на то, как ему становилось все хуже, и он болтал все меньше и меньше, было очень страшно. Он казался мертвым, но я не прекращал говорить с ним. Его руки вокруг моей шеи крепко сжались", — рассказал Мэйк.

Мэйк Хонен с сыном

Сын Джулиан

Спасатели обнаружили потерпевших спустя шесть часов. Для доставки их в больницу прислали вертолет, на котором Джулиану провели сердечно-легочную реанимацию и погрузили его в искусственную кому.

Сначала врачи опасались, что мозг мальчика безвозвратно поврежден, и утверждали, что вероятность его выживания составляет около 5%. Однако ребенок смог вновь прийти в себя на следующее утро. Первым делом Джулиан спросил у отца, когда они снова пойдут рыбачить.

За волю к жизни ребенка номинировали на национальную премию Pride of Australia ("Гордость Австралии"). Мальчик уже полностью восстановился с момента инцидента.

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