"Была стрельба": в Нацкорпусе сообщили подробности задержаний ветеранов у Золотого

У поселка Золотое в зоне ООС на блокпосту продолжают задерживать ветеранов и активистов, которых собрал лидер Национального корпуса Андрей Билецкий.
Однако группы людей все же проезжают к месту назначения, рассказали OBOZREVATEL в пресс службе Нацкорпуса.
Ветераны под Золотым
Facebook Константина Немичева
Ветераны под Золотым
Facebook Константина Немичева
"Группы ветеранов и активистов действительно задерживались ночью, и сейчас продолжают их задерживать. Но они все же проезжают, потому что нет никаких оснований для задержания мирной акции", – сообщили нам.
Также в пресс-службе подтвердили факт стрельбы на блокпосту в Кременной и сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас туда поехал сам Билецкий, после чего должен вернуться в Золотое.
В пресс-центре ООС сообщили OBOZREVATEL, что сейчас собирают полную картину происходящего, и позже предоставят всю необходимую информацию.
Напомним, 7 октября группа ветеранов полка "Азов" приняла решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск. Однако министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян заверили, что азовцы, которые прибыли в Золотое, не несут там никакой функции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как " формула Штайнмайера ". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведения войск, а также демонтаж укрепленных позиций состоялись в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвода украинских войск, которое согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
9 октября террористы "Л/ДНР", несмотря на то, что каждый день ведут обстрелы позиций ВСУ в Золотом, показушно выпустили сигнальную белую ракету. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск.
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