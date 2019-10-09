Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Была стрельба": в Нацкорпусе сообщили подробности задержаний ветеранов у Золотого

8.7т Читать материал на украинском

У поселка Золотое в зоне ООС на блокпосту продолжают задерживать ветеранов и активистов, которых собрал лидер Национального корпуса Андрей Билецкий.

Однако группы людей все же проезжают к месту назначения, рассказали OBOZREVATEL в пресс службе Нацкорпуса.

Ветераны под Золотым

Ветераны под Золотым

Facebook Константина Немичева

Ветераны под Золотым

Ветераны под Золотым

Facebook Константина Немичева

"Группы ветеранов и активистов действительно задерживались ночью, и сейчас продолжают их задерживать. Но они все же проезжают, потому что нет никаких оснований для задержания мирной акции", – сообщили нам.

Новости
Новое "перемирие": террористы накрыли огнем Золотое

Также в пресс-службе подтвердили факт стрельбы на блокпосту в Кременной и сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас туда поехал сам Билецкий, после чего должен вернуться в Золотое.

В пресс-центре ООС сообщили OBOZREVATEL, что сейчас собирают полную картину происходящего, и позже предоставят всю необходимую информацию.

Напомним, 7 октября группа ветеранов полка "Азов" приняла решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск. Однако министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян заверили, что азовцы, которые прибыли в Золотое, не несут там никакой функции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 октября террористы "Л/ДНР", несмотря на то, что каждый день ведут обстрелы позиций ВСУ в Золотом, показушно выпустили сигнальную белую ракету. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Андрей Билецкий
Место
Украина
Теги
ООС Национальный корпус стрельба
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
39
9
Смешно
1
Интересно
7
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
руденко евгений
руденко евгений
даже не читая, могу сказать: давно пора. Если не будет одной власти, то не будет ничего...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Перепил Недо
Перепил Недо
руденко евгений, давно пора тебя заставить на "хозяина" поработать ,почалиться у него с десяток лет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Конечно на Украине нет гражданской войны, всё ровно, полное взаимопонимание и согласие. Да вам и "агрессор" не нужен, вы сами друг-друга перестреляет, скорее бы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Перепил Недо
Перепил Недо
Мельников Дмитрий, скорее ты захлебнёшься в своей поносной луже.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
тупы-е украинцы даже нормально отвод войск не могут организовать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Перепил Недо
Перепил Недо
Кондратенко Сергей, "тупы-е украинцы"- ты себя в зеркале видел?-швайнехунд.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel