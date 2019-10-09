"Была стрельба": в Нацкорпусе сообщили подробности задержаний ветеранов у Золотого

У поселка Золотое в зоне ООС на блокпосту продолжают задерживать ветеранов и активистов, которых собрал лидер Национального корпуса Андрей Билецкий.

Однако группы людей все же проезжают к месту назначения, рассказали OBOZREVATEL в пресс службе Нацкорпуса.

Ветераны под Золотым Facebook Константина Немичева

Ветераны под Золотым Facebook Константина Немичева

"Группы ветеранов и активистов действительно задерживались ночью, и сейчас продолжают их задерживать. Но они все же проезжают, потому что нет никаких оснований для задержания мирной акции", – сообщили нам.

Также в пресс-службе подтвердили факт стрельбы на блокпосту в Кременной и сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас туда поехал сам Билецкий, после чего должен вернуться в Золотое.

В пресс-центре ООС сообщили OBOZREVATEL, что сейчас собирают полную картину происходящего, и позже предоставят всю необходимую информацию.

Напомним, 7 октября группа ветеранов полка "Азов" приняла решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск. Однако министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян заверили, что азовцы, которые прибыли в Золотое, не несут там никакой функции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 октября террористы "Л/ДНР", несмотря на то, что каждый день ведут обстрелы позиций ВСУ в Золотом, показушно выпустили сигнальную белую ракету. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск.

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