"Страна-вор": в России школьникам выдали грамоты с гербом Украины. Видеофакт

В российском Уссурийске школьникам выдали грамоты с украинским гербом.

Управление образования и молодежной политики Приморского края РФ начало проверку после того, как в соцсетях было опубликовано соответствующее видео, пишет РИА Новости.

Автор ролика, который разошелся по сети, показывает грамоту с украинской символикой, выданную в школе №30 Уссурийска. "Проверка идет. Сегодня проходят экзамены, и мы дергать (руководство школы) не будем. Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты", — сообщил представитель управления.

Отметим, что это далеко не первый казус с украинскими бланками в России.

Так, в 2016 году в одной из школ Биробиджана в Еврейской автономной области России участникам олимпиады вручили грамоты с украинской символикой.

До этого подобный случай произошел в одном из детских садов Алтайского края России.