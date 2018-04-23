Полдня по делам колесила вокруг Киева.
Что вам сказать?
Фантастически красивые предместья.
Фантастически красивая страна.
Но.
Мы потихоньку зарастаем мусором.
Дороги усеяны пластиком, бутылками, окурками, бумагой и прочим.
На цветущих деревьях - трепещут на ветерке целлофановые кульки...
Страна, населенная свиньями.
И не надо так вскидываться. Я не оговорилась. Если бы мы все не были классическими грязными свиньями - мы бы этого не допустили.
И да, я - задрот.
Я не могу уважать человека, если в 3- х метрах от его дома (подъезда) грязь, если его рабочее место - хлев, и... если он рассказывает, что это не он бросал и гордо проходит мимо.
Не видать нам счастья, пока не уберем страну.
Хоть по 5 памятников в день демонтируйте.
Переименуйте все - включая соседа Васю.
И бросайтесь мелочью без перерыва на сон.
Не уберем страну - самолет на взлёт не пойдет.
Как хотите - так и понимайте.
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