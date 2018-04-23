Полдня по делам колесила вокруг Киева.

Что вам сказать?

Фантастически красивые предместья.

Фантастически красивая страна.

Но.

Мы потихоньку зарастаем мусором.

Дороги усеяны пластиком, бутылками, окурками, бумагой и прочим.

Новости Страна непуганых идиотов

На цветущих деревьях - трепещут на ветерке целлофановые кульки...

Страна, населенная свиньями.

И не надо так вскидываться. Я не оговорилась. Если бы мы все не были классическими грязными свиньями - мы бы этого не допустили.

И да, я - задрот.

Я не могу уважать человека, если в 3- х метрах от его дома (подъезда) грязь, если его рабочее место - хлев, и... если он рассказывает, что это не он бросал и гордо проходит мимо.

Не видать нам счастья, пока не уберем страну.

Хоть по 5 памятников в день демонтируйте.

Переименуйте все - включая соседа Васю.

И бросайтесь мелочью без перерыва на сон.

Не уберем страну - самолет на взлёт не пойдет.

Как хотите - так и понимайте.