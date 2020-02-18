Стиляги, металлисты и хиппи: всплыли интересные факты о неформалах в СССР

Как бы СССР не пытался создать "железный занавес" от Запада, молодежь все равно стремилась присоединиться к модным течениям, распространявшихся оттуда. Поэтому в стране в те времена тоже было много субкультурных движений.

Их запрещали и поддавали травли, но все же это был большой пласт молодежной культуры, утверждает белорусский блогер Максим Мирович. Очередным интересным рассказом о реалиях жизни при Союзе он поделился на Live Journal.

"Советские молодежные субкультуры – это очень интересное явление, которое показывало внутренний протест народа против власти, потому что все без исключения они были несоветскими и нередко преследовались властью – стиляг, хиппи и панков нередко таскали в милицию, отчитывая за "несоциалистический образ жизни", – отметил автор.

Стиляги maxim-nm.livejournal.com

Стиляги

Мирович называет их одной из наиболее ранних советских субкультур. Стиляги стали появляться в 50-е годы преимущественно в крупных городах Союза, стараясь внешностью и поведением копировать американцев. В частности, они одевались в яркую и модную одежду, слушали блюз и джаз, вели светский образ жизни, одновременно протестуя против "норм советской морали".

"Что интересно, слово "стиляги" не является самоназванием адептов этой субкультуры – оно появилось в прессе как критическое по отношению к "молодым людям, ведущим развязный образ жизни". Их изображали как недалеких, тщеславных и глуповатых парней и девушек, озабоченных только своим внешним видом", – пишет блогер, подчеркивая, что вся эта критика была далекой от истины, поскольку зачастую стиляги были выходцами из интеллигентных семей, умными и высококультурными личностями.

Хиппи maxim-nm.livejournal.com

Хиппи

В СССР культура хиппи пришла с некоторым опозданием (движение возникло в 60-е годы в США) – ближе к началу 70-х. Она была полуподпольной и имела свой отличительный сленг ("вписка", "герла", "пипл", "сейшн", "олдовый", "флэт"), а также протестовала против классического образа "советского человека".

"Милиция и КГБ боролись с хиппи, иногда арестовывая их за мелкое хулиганство, к которому могли отнести в том числе и просто "несоответствующий" внешний вид. Многих исключали из институтов и отправляли в армию или даже на "принудительное лечение" в психбольницы", – отметил Мирович, добавив, что несмотря на это субкультура хиппи успешно пережила СССР и существует до сегодняшних дней.

Битники maxim-nm.livejournal.com

Битники

Представителей этого движения объединяла любовь к музыке The Beatles, а потом и к многочисленным ее подражателям, которых называли "бит-квартетами". Битники носили длинные волосы с челками, брюки-клеш, пиджаки с отрезанными воротниками и отглаженными лацканами, и зачастую играли в самодеятельных группах при учебных заведениях.

"Как и в случае со стилягами, власть ударила по ним "жесткой сатирой", обличая их на радио и концертах. При этом часто использовались очень качественные оригинальные записи "Битлз", из-за чего битники валом ходили слушать такую "сатиру", – подчеркнул блогер.

Панки maxim-nm.livejournal.com

Панки

Это неформальное движение возникло в Западной Европе и США примерно в 60-70-е годы как "контркультурные" и критикующее общество, власть и вообще политику. Однако советских панков от его представителей отличала музыкальная всеядность. Ведь они слушали буквально всю музыку, которая в СССР считалась "запретной" – от The Beatles до Metallica. А второй их характерной особенностью было так называемое задирание прохожих и постоянные конфликты с правоохранительными органами.

Металлисты maxim-nm.livejournal.com

Металлисты

Эта субкультура появилась уже в позднем Союзе, причем ее представители слушали только определенные группы "металл"-направленности. Внешне они напоминали панков, но выглядели более опрятно, не выстригали ирокезы (предпочитая просто длинные волосы), а также носили на одежде множество всяких металлических штук.

Как отмечает Мирович, неформальное движение металлистов надолго пережило СССР и получило еще большее развитие в середине-конце 1990-х годов.

Рокеры maxim-nm.livejournal.com

Рокеры

В 80-е годы так называли вовсе не поклонников рок-музыки, а мотоциклистов – тех, кого сейчас именуют байкерами. Рокеры часто походили на металлистов (носили кожаные косухи и напульсники с заклепками), но их отличительной особенностью было обязательное наличие мотоцикла – обычно это были советские "Ява", "Минск" или "Днепр".

По словам Мировича, в конце 80-х рокеры полюбили устраивать ночные мотопробеги с участием от 10 до 50 мотоциклистов, против чего с переменным успехом боролась ГАИ. Помимо этого, представители этой субкультуры проводили много времени в гаражах, постоянно что-то усовершенствуя в своих железных "конях".

Люберы maxim-nm.livejournal.com

Люберы

Это молодежное движение появилось в пригородах Москвы (название пошло от города Люберцы) в конце 70-х годов и противопоставляло себя панкам, металлистам и хиппи. Как отметил Мирович, люберы занимались в подвальных качалках и "готовили себя к службе в армии", а также периодически устраивали потасовки с представителями всех вышеперечисленных субкультур. Основной причиной конфликта зачастую являлся "неподходящий" внешний вид оппонента: панка они били за ирокез, металлиста за косуху, хиппи за длинные волосы и "фенечки" на руках".

Примечательно, что в среду люберов обычно попадали выходцы из рабочих семей, а само их название прижилось где-то с 1986 года, когда в прессе стали появляться статьи об этом движении.

"По некоторым сведениям люберы управлялись советской милицией, которая с их помощью пыталась припугнуть других неформалов", – пишет блогер, отмечая, что с распадом Союза это движение постепенно сошло на нет, а некоторые его представители влились в преступные группировки.

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