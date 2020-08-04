Степанов пригрозил бунтующим против карантина регионам режимом ЧС
Степанов пригрозил бунтующим против карантина регионам режимом ЧС .
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в регионах "красной зоны", которые отказываются придерживаться карантина, могут ввести режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек.
Такое предупреждение он озвучил в понедельник, 3 августа, в эфире телеканала "Украина 24", комментируя деление страны на разные зоны.
"Такие показатели утверждены правительством. Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей – здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек", – отметил глава Минздрава.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
В "красную зону" попал Луцк. Местные власти решили проигнорировать наставления правительства и Минздрава.
Также в Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной зоне".