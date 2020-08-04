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Степанов пригрозил бунтующим против карантина регионам режимом ЧС

Ирина Кулинич
Ирина Кулинич
Общество
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Степанов пригрозил бунтующим против карантина регионам режимом ЧС

Степанов пригрозил бунтующим против карантина регионам режимом ЧС .

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в регионах "красной зоны", которые отказываются придерживаться карантина, могут ввести режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек.

Такое предупреждение он озвучил в понедельник, 3 августа, в эфире телеканала "Украина 24", комментируя деление страны на разные зоны.

"Такие показатели утверждены правительством. Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей – здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек", – отметил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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