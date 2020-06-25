В Украине за сутки почти тысяча новых случаев COVID-19: статистика Минздрава на 25 июня

По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине официально подтверждены 40 008 случаев коронавирусной инфекции. Из них 994 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 067 человек (+16 за сутки), а 17 758 пациентов (+349) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,5 млн. За предыдущие сутки было выявлено более 172 тыс. новых инфицированных – на 10 тыс. больше, чем за день до этого.