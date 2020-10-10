Украина достигла 'COVID-рекордов' по смертности и госпитализациям. Статистика Минздрава на 10 октября

По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально подтверждены 256 266 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5728 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 4887 человек (+108 за сутки), а 112 570 пациентов (+1920) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В больницы было госпитализировано еще 990 человек с коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии в Украине. Также установлен рекорд по количеству летальных случаев COVID-19 за сутки – 108.

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 58 126 человек.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве – 532, Харьковской области – 510, Хмельницкой области – 402, Одесской области – 338, Житомирской и Тернопольской – 306.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине появится альтернатива ПЦР-тестированию на COVID-19. Это тесты на антиген, которые позволят увеличить количество проверок людей с подозрением на инфицирование.