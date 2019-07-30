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Станислав Кульчицкий
Станислав Кульчицкий
главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Все статьи автора

Россия держала Украину в "коротких штанишках"

1.9т Читать материал на украинском

Будущий нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил: День Победы отменять нельзя, в День Памяти и Примирения не с кем примиряться, красный мак – символ, пришедший с Первой мировой войны, не имеющий отношения ко Второй, а георгиевская ленточка не несет особого символизма – ее может носить тот, кто хочет.

У нас был такой консенсус: 8 мая, день реального окончания войны – День Памяти и Примирения, а 9 мая – День Победы. Я думаю, победа над нацистской Германией имеет огромное значение для украинского народа, и этот день должен быть.

Что касается Дня Памяти и Примирения, то, прежде всего, необходимо помнить о гибели наших соотечественников – а их было около 10 миллионов, если этого кто-то не знает из современных блогеров или даже из народных депутатов.

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Красный мак – это действительно символика, которая пошла с Первой мировой войны. Но Первая мировая война – точно так же, как и Вторая мировая война – должна оставаться в памяти украинского народа. Мы должны разделять те ценности, которые были святыми для участников обеих мировых войн.

День Памяти и Примирения, красный мак. Иллюстрация

День Памяти и Примирения, красный мак. Иллюстрация

Zaxid.net

Не следует забывать, что во время Первой мировой войны украинцы были вынуждены воевать друг против друга – мобилизованные в армию Австро-Венгрии и мобилизованные в царскую армию России. Это было национальной трагедией, вызванной нашей тогдашней безгосударственностью.

Ну, а георгиевская ленточка – это сугубо российская символика. Она идет от Екатерины II и не имеет к Украине никакого отношения.

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Россия всегда держала Украину, так сказать, в коротких штанишках, посягала на ее национальную историю, на ее территорию, на ее душу и на ее символику. Зачем сейчас нам отменять то, что мы уже прошли за почти 30 лет, и возвращаться к России? Которая, кстати, воюет с нами.

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Темы
Эксклюзив День Победы День памяти и примирения
Персона
Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
История Украины История
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executioner Executor
executioner Executor
Из характеристики на члена НСДАП (КПСС) ))))) с 1960 года Кульчицкого Станислава.. Из ВИКИ : Историк-славист Джон-Пол Химка характеризовал Кульчицкого как отличного историка, чувствующего политическую коньюктуру и обслуживающего политический заказ: «Кульчицкий облачает в академическую оболочку вожделения и стремления власть имущих» Короче нацист (коммунист) Кульчицкий это просто политическая проститутка....
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
"Россия держала в коротких штанишках"...какая печалька,а теперь и штанишек нет,Крыма,Донбасса,только голый задок остался...
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