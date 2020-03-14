Дочь работает в детсаде: выяснилось, с кем контактировала первая жертва коронавируса в Украине

Люди, которые контактировали с умершей от коронавируса 71-летней жительницей Радомышля, сейчас находятся в изоляции.

Как стало известно OBOZREVATEL, среди контактировавших с женщиной оказалась ее дочь, завхоз одного из детских садиков Святошинского района Киева. Оказывается, она общалась с мамой с 8 по 11 марта. Сейчас дочь также находится в изоляции.

В церкви, где побывала женщина незадолго до смерти, сейчас обрабатывают РБК

Также в изоляцию порекомендовали отправить и двух сотрудниц этого же детского садика, которые контактировали с завхозом. Обе – жительницы Коцюбинского под Киевом, они также работают в этом же детском саду – одна няней, а вторая помощником воспитателя, а живут в Святошинском районе.

Мы связались с одной из них. Однако женщина только услышав по телефону, что ее беспокоит журналист сказала: “У меня все хорошо”, и бросила трубку. Заведующая детским садиком так же не захотела пояснять ситуацию.

В Радомышле нам сообщили, что уже сегодня, 14 марта похоронили 71-летнюю женщину. “Родственники с пониманием отнеслись к тому, что они находятся в изоляции и не могут участвовать в похоронах”, – сказали в местной администрации.

РБК

Сейчас возле дома, где проживала женщина, стоит полиция, но ситуация в городе спокойная.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще четырех человек, среди них двое детей. Как сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, поздно вечером 13 марта в больницу с повышенной температурой попали мать и двое детей.

В Украине, состоянием на 14 марта, подтверждено три случая заболевания коронавирусом COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. "Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 ​​случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуются)", – говорится в сообщении.

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