Стало известно, остановят ли транспорт во время локдауна в Украине

В случае введения локдауна в Украине движение городского, внутриобластного и междугородного транспорта ограничивать не будут.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1". По его словам, внутренние перелеты также отменять не планируется.

Что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.

"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", – сказал министр.

Во время локдауна иметь право пользоваться транспортом, вероятно, смогут только работники критической инфраструктуры.

"Вы помните, как ограничивалось в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из бизнес-потребностей", – сказал Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украине не собираются продлевать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.