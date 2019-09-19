Стало известно о смерти экс-генпрокурора Украины

На Прикарпатье 18 сентября скончался бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины (1997-1998 годы) Олег Литвак.

Как сообщает "Галка", ему был 71 год. Литвак имел степень доктора юридических наук, был профессором, членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.

Он родился 28 августа 1949 года в селе Олещин Тлумацкого района Ивано-Франковской области. Окончил Харьковский юридический институт. Прошел профессиональный путь от помощника прокурора города Калуш до директора Национального бюро расследований Украины и исполняющего обязанности Генерального прокурора.

Олег Литвак "Галка"

С его именем, как руководителя управления по расследованию особо важных дел прокуратуры бывшего СССР, связаны аресты членов ГКЧП, допрос первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, расследование громкого в то время "узбекского дела".

Также Литвак был народным депутатом Украины 3-го созыва, избирался по округу №87 (Ивано-Франковская область).

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля в результате инфаркта скончался известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка. Он был одним из авторов Конституции Украины.

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