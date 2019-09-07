Стало известно, куда отвезли освобожденных узников Кремля

11 украинских политзаключенных, освобожденных 7 сентября из российских застенок и прибывших в Киев, направили в клинику "Феофания".

В частности, на обследование прибыли Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов, передает канал "Прямий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"На данный момент обследования проходят очень быстро. У большинства пациентов уже выполнены общие клинические анализы крови, ЭКГ, ультразвуковые исследования со стороны брюшной полости. Двум пациентам произведена эхокардиография, функциональные исследования со стороны сердца, рентгенография легких практически всем пациентам сделано. Также проведены исследования сосудов нижних конечностей, там, где есть проблемы", – заявил замглавврача Андрей Строкань.

Он добавил, что родственники находятся рядом с пациентами.

Обмен пленными Офис президента

Доктор не уточнил, кто из украинцев уже покинул клинику. По его словам, он не имеет права распространять эту информацию без согласия пациентов.

Также известно, что 24 освобожденных моряков доставили в Военный госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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