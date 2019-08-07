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Томос для Украины: озвучен следующий шаг Варфоломея

1.6т Читать материал на украинском

Полноценные служения в Андреевской церкви, где размещено постоянное представительство (Ставропигия) Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине, начнутся уже в конце года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш. По его словам, речь идет о полноценном восстановлении Андреевской церкви и окончании там реставрационных работ.

"В конце этого года планируется начало системных ежедневных служений в этой церкви. Также там должен заработать офис, который будет расположен внизу, в так называемом стилобате Андреевской церкви. Поэтому с обеих сторон нужна коммуникация, чтобы перевести отношения на рабочий уровень", - сказал Юраш.

Андреевская церковь

Андреевская церковь

Радио Свобода

По его словам, в ходе предстоящей встречи Владимира Зеленского и Варфоломея в Стамбуле 8 августа президент Украины подтвердит Фанару, что Украина продолжит многоуровневую и многослойную коммуникацию с Вселенским патриархом.

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"Системные отношения между Киевом и Фанаром наладились еще во времена Кучмы, когда впервые поняли бесперспективность ориентации на Москву. При Ющенко они вышли на уровень высокой коммуникации - тогда состоялся первый официальный визит. Янукович из этого контекста выпал, а апогеем, конечно, были времена президентства Порошенко, когда Украина получила Томос. И поэтому вполне логично, что 20-летний опыт коммуникации между Вселенским Патриархом и Украиной должен быть продлен. Поэтому со времени избрания Зеленского шли неформальные месседжи о желании такой коммуникации", - считает Юраш.

Религиовед прогнозирует, что Патриарх Варфоломей использует встречу с президентом Украине чтобы снять негативные моменты, которые возникли из-за деятельности оппонентов - и представит новой украинской власти из первых уст разъяснения и свое видение того, как должен иди процесс развития украинской поместной церкви и роли в ней Фанара.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский осуществит визит в Турцию, где встретится с президентом Турции Рэджэпом Эрдоганом, турецкими бизнесменами и дипломатами, а также с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

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Персоны
Патриарх Варфоломей Андрей Юраш Владимир Зеленский
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Отчего Варфоломейка Вселенский, если получил от Антиохийского патриархата?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А служба будет идти на греческом языке...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Алексей Смирнов, Та начнут на турецком для понятия чей томос.
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