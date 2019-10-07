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7 октября • обновлено в 11:08
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"Стал ближе к вечному аду": как в сети поздравляли Путина с Днем рождения

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В день рождения президента РФ Владимира Путина ему в сети желали скорого выхода на пенсию, проклиная его в ограблении России.

Об этом писали пользователи под постом в Twitter журналиста из кремлевского пула Дмитрия Смирнова, который поздравил лидера россиян с праздником.

"С днем рождения! Владимиру Путину сегодня исполняется 67 лет", – отметил он.

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Однако комментарии были не столь радушны.

"Что бы такого ему пожелать, чтобы не посадили? А, желаю ему всего того, что он желает своими указами мне и всему населению РФ, но вдвойне больше. Пусть попадет в свой рай, и чем скорее, тем лучше", "Убейся!", "Пора на пенсию", "На нары", "Еще на годик ближе к вечному аду", "Кого сегодня убьют в подарок?", "Будь ты проклят за ограбления народа!", "Чтобы он сдох", – писали в сети.

"Стал ближе к вечному аду": как в сети поздравляли Путина с Днем рождения

Скриншот

"Стал ближе к вечному аду": как в сети поздравляли Путина с Днем рождения

Скриншот

"Стал ближе к вечному аду": как в сети поздравляли Путина с Днем рождения

Скриншот

"Стал ближе к вечному аду": как в сети поздравляли Путина с Днем рождения

Скриншот

"Стал ближе к вечному аду": как в сети поздравляли Путина с Днем рождения

Скриншот

"Стал ближе к вечному аду": как в сети поздравляли Путина с Днем рождения

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть взбудоражило видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
соцсети день рождения
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Хотелось бы видеть его фото с дыркой от пули во лбу.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Давайте сегодня не будем о плохом,а то какое то сраное день рождение какого-то чмошника-тоже мне новость.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Надеюсь он не крякнет! Его миссия по самоуничтожению биомусора скрепного ещё не завершена.
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