"Стал ближе к вечному аду": как в сети поздравляли Путина с Днем рождения

В день рождения президента РФ Владимира Путина ему в сети желали скорого выхода на пенсию, проклиная его в ограблении России.

Об этом писали пользователи под постом в Twitter журналиста из кремлевского пула Дмитрия Смирнова, который поздравил лидера россиян с праздником.

"С днем рождения! Владимиру Путину сегодня исполняется 67 лет", – отметил он.

Однако комментарии были не столь радушны.

"Что бы такого ему пожелать, чтобы не посадили? А, желаю ему всего того, что он желает своими указами мне и всему населению РФ, но вдвойне больше. Пусть попадет в свой рай, и чем скорее, тем лучше", "Убейся!", "Пора на пенсию", "На нары", "Еще на годик ближе к вечному аду", "Кого сегодня убьют в подарок?", "Будь ты проклят за ограбления народа!", "Чтобы он сдох", – писали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сеть взбудоражило видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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