Ссора Украины и Польши: стало известно о российском следе

Организатор польского форума "Европа-Украина" Зигмунт Бердыховский заявил, что в сегодняшних проблемах между Украиной и Польшей есть российский след.

"Россия очень мощная и богатая страна. Все должны понимать, что она будет играть на самых чувствительных вопросах, чтобы расшатать дружбу Украины и Польши. В связи с этим мы сейчас не должны удивляться, что российская пропаганда направлена на то, чтобы поссорить Украину и Польшу", - сказал он в интервью "Сегодня".

Эксперт привел пример строительства российского газопровода "Северный поток-2".

"Здесь нет наивности Европы, это игра интересов. Россия – огромная экономика, там можно заработать огромные деньги. Ничего общего с политикой это не имеет – это обычная игра бизнес-интересов. Но немногие в Европе понимают, что не всегда бизнес с Россией безопасен", - добавил Бердыховский.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бердыховский заявил, что в скором времени Польша изменит закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений "украинских националистов" против поляков.