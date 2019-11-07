Сразу начнется зима: синоптик рассказал о погодной аномалии

"Бабье лето", которое продолжается в Украине, может смениться резким похолоданием.

"Текущая погода является аномалией как по статистическим показателям, так и по ощущениям, и может рассматриваться как возврат тепла, возможно, последнего перед наступлением зимы", – рассказал OBOZREVATEL старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев.

По его словам, погоду первой недели ноября можно назвать аномальной, поскольку "средняя суточная температура 4 и 5 ноября отмечена выше 13 градусов, а превышения коснулись как среднего, так и максимального значения".

По оценкам ученого, это одно из проявлений глобального изменения климата, "которое традиционно проявляется в повышении температуры воздуха". "Нынешнее ноябрьское тепло также связано с переносом воздуха из тропических районов при взаимодействии с обширным циклоном над Европой", – добавил он.

Период небывалого потепления может смениться резким похолоданием

По оценкам ученого, "исходя из анализа аналогичных процессов, можно сказать, что какое-то время антициклон еще будет доминировать, обусловливая теплую погоду, но после его отступления возможны резкие колебания погодных условий с понижением температуры и сильными осадками". "Такие колебания возможны в течение ближайшего месяца", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что небывало теплая погода сохранится в Украине, как минимум, до 15 ноября.

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