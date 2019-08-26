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"Сплю с пистолетом": Кравчук рассказал об угрозе для жизни

2.9т Читать материал на украинском

Первый президент Украины Леонид Кравчук не чувствует себя в безопасности, поэтому всегда ложит пистолет на тумбочку перед сном.

Своими страхами политик поделился в в эфире телеканала NewsOne.

"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", – сказал Кравчук.

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"Сплю с пистолетом": Кравчук рассказал об угрозе для жизни

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук дал президенту Владимиру Зеленскому два совета по прекращению войны на Донбассе.

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Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Его с этого пистолета и грохнут! Ибо - если в пьесе появилось ружье - оно таки выстрелит!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, закрой пасть,скотина одичалая..
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Да уж, ЛОЖИТ, аж уши режет, селюковщина беспросветная)))
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Чувствует грешки за собой старый г@нд@н.
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