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3 июня • обновлено в 14:32
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Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат Все статьи автора

Спасение рядового Павловского

3.3т
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Ветераны АТО – особые люди. Побывав в сражениях за сохранение территориального суверенитета Украины, они всегда очень активно переживают за будущее нашей страны. Они лояльные граждане с активной жизненной позицией, готовые всегда прийти на помощь родной стране. Но бывают ситуации, когда государство и украинское общество приходят на помощь ветеранам.

Рядовой Александр Павловский побывал в АТО и после демобилизации стал работать в гражданском секторе. Обычная история. Потом легально устроился на работу в одной из стран Евросоюза – Эстонии, но вот там случился трагический инцидент, в результате которого он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он оказался в тяжелом состоянии и был госпитализирован в региональную больницу, однако подходило время окончания срока действия рабочей страховки и возникал вопрос об оплате услуг эстонских врачей.

Посольство Украины в Эстонии попыталось помочь нашему ветерану, но во время карантина благодетельные международные организации сократили свою деятельность, представители украинской диаспоры тоже в это время не собирались, поэтому диппредставительство обратилось за помощью к государственным институциям. За дело взялись Минветеранов и Херсонская ОДА при активной помощи общественных организаций. На оперативном штабе по борьбе с последствиями короновируса Минветеранов стал активно обсуждаться вопрос о собрании средств для транспортировки ветерана из Эстонии в Украину. Было срочно найдено лечебное заведение, готовое принять на бесплатное и профессиональное лечение пострадавшего. Несмотря на все усилия общественников денег на транспортировку все же не хватало. Херсонская ОДА стала прорабатывать вопрос о принятии правительственного решения о направлении в Таллин специального борта самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, что требовало изыскания немалых государственных средств. Кроме того, родственники пострадавшего обратились за помощью к херсонским нардепам, а те в свою очередь к Минобороны, которое тоже имело специальный самолет. Но в этот момент помог деньгами оставшийся анонимным народный депутат Украины из Донеччины. Как результат, специальный реанимобиль был отправлен в Эстонию. МИД Украины дал указания консульским подразделениям в ряде стран оказать содействие беспрепятственному проезду украинского транспортного средства территориями третьих государств и А. Паввловский был благополучно доставлен в украинский госпиталь.

Предстоит длительное лечение и реабилитация, но это уже другой вопрос, можно только искренне пожелать украинскому ветерану выздоровления.

Хочу подчеркнуть, что тема оказания помощи ветеранам войны, семьям погибших (умерших) защитников Украины сейчас поставлена на особый контроль и Главой государства. Вчера был издан соответствующий Указ Президента о создании Консультативного совета, в который вошли многие известные в стране участники боевых действий и ветераны. Возглавил совет С. Куницин, который имеет огромный организационный опыт в государственных делах и ветеранском движении, где он активно участвует с начала 90-х годов прошлого века. Пришло время и стало всем понятным, что решая вопросы ветеранов мы им не только помогаем, но и укрепляем обороноспособность нашей страны, ибо ветераны - это подготовленный боевой отряд резервистов, готовый в любое время по призыву Родины выступить на ее защиту от возможных посягательств агрессора. А опасность вероломного нападения на Украину еще будет оставаться долгие годы.

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Автор
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Темы
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Место
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