"Спас пилот!" Появились новые детали ЧП с Boeing 737 в Харькове

Boeing 737-800 NG, на котором 189 украинских туристов летели с отдыха в Египте, совершил две аварийные посадки в условиях густого тумана.

Подробностями ЧП поделилась пассажирка самолета Ирина Ивченко, которая летела из Шарм-эль-Шейха с двумя детьми, в Facebook. О том, что самолет с украинскими туристами едва смог приземлиться в аэропорту Харькова стало известно 18 ноября. Девушка выразила благодарность пилоту Алексею Якимчуку, которому дважды в течение нескольких часов пришлось сажать Boeing 737 в тумане высокой плотности.

Первая посадка была осуществлена в Борисполе для дозаправки. Но особый ужас пассажирам пришлось пережить во время посадки в Харькове.

В Харькове произошло ЧП с Boeing 737-800 NG Facebook \ Irina Ivchenko

"Туман, ветер, самолет сдувает, страшно ... Кричат дети, и молча вцепились в кресла пассажиры", – поделилась пережитым Ирина.

На взлетно-посадочной полосе самолет уже ждала пожарная машина. Но помощь спасателей не понадобилась – никто не пострадал.

"... нам повезло. И прежде всего с пилотом! Дай Вам Бог", – выразила благодарность мама двоих детей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России самолет сломался прямо в небе и неудачно сел. Появилось видео инцидента.

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