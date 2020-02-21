"Вызов прыжка": в Украине набирает популярность смертельная игра для подростков

Украинских подростков захлестнула опасная игра под названием "вызов прыжка", результатом которой может стать сотрясение мозга или даже смерть. Такие случаи уже зафиксированы в других странах. Родители уже бьют тревогу, а в школах Киевской области у опасного развлечения уже появились поклонники.

Подробнее об этом увлечении читайте в материале OBOZREVATEL.

Предлагают прыгнуть и подсекают

В школьных группах Киева родители делятся подробностями новой опасной "игры".

"Подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтоб не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы!", – делятся подробностями родители.

Скрин

Скрин

Игра становится популярной не только в Киеве, но и в области. "Пуща Водица подтвердила, что у них в школе тоже", – пишут в соцсетях. Мама ученицы 6-го класса одной из школ Святошинского района, рассказала OBOZREVATEL, что об опасном развлечении узнала от тренера по карате, куда на занятия ходит ее дочь.

Школьнику предлагают вместе прыгнуть Hindustantimes.com

В Департаменте образования Киева нас успокоили. Заверили, что пока в столице подобных случаев не зафиксировано, а о жестокой игре там узнали от нас. Но если такие случаи заметят в школах – то сразу примут меры.

А вот школьники признаются, что видели похожие ролики, но только в интернете. "Мне попадались такие ролики в сети TikTok, только там все происходило на льду. Но никто среди моих одноклассников или ровесников такими розыгрышами не занимается. И это не выглядит весело", – сказала нам киевская школьница Дарья.

Первые жертвы

Розыгрыш, который называется Skull Breaker Challenge или Tripping Jump Challenge, пришел из Америки. О том, что это не просто страшилка, говорят факты – в Бразилии, к примеру, зафиксирован смертельный случай 16-летней школьницы. По данным, местного сайта Globo, трагедия произошла в школе имени Антониу Фагундеса в муниципалитете Мосоро. Эмануэла Медейрос после "игры" сильно ударилась головой. Девушку даже успели привезти в больницу, но не спасли – она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Школьница Эмануэла Медейрос умерла после розыгрыша Globo

Валери Ходсон из Аризоны, США, опубликовала фото сына из больницы. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы после того, как одноклассники "пошутили над ним". "Хочу уточнить, сын не знал, что его разыгрывают. А мальчиков он давно знал, поэтому доверял. Сейчас у ребенка травма головы, лица и сильные порезы во рту", – написала Валери.

Над школьником из США "подшутили" друзья Facebook Valerie Hodson

Ребенку предложили подпрыгнуть Facebook Valerie Hodson

В Турции об опасной игре, которая набирает популярность в школах, вчера предупредил министр образования Зия Сельджук. "Игра распространяется среди молодежи. Мы сделали объявления для наших школ, но давайте объясним молодым людям, что это не может быть игрой и шуткой, это может привести к кровоизлиянию в мозг", – написал турецкий чиновник в Twitter.

В Министерстве просвещения Израиля признали, что там школьники увлеклись жестоким розыгрышем. Поэтому учебные заведения должны провести беседы с детьми и объяснить тяжелые последствия участия в опасных играх ради "лайков".

Врачи предупреждают, что шалость грозит серьезными травмами головы: трещина черепа, кровоизлияние в мозг, человек даже может впасть в кому. Также могут быть травмы шеи, позвоночника и конечностей.

Мы посмотрели, что в Youtube за последние дни появились сразу несколько видео с падающими детьми и подростками. Их можно найти по хештегам #skullbreaker и #jumptripchallenge. Практически все заканчиваются ужасно – ребенок ударяется затылком об пол.

Через игру выплескивают эмоции

По словам психолога Ирины Костенко, жестокие игры у детей и подростков связаны с отсутствием ярких моментов в реальной жизни. И единственным лекарством, которое поможет уберечь от глупостей, будет какое-то позитивное увлечение ребенка.

"Родителям нужно позаботиться, чтобы ребенок реально был чем-то увлечен, и тогда у него не будет времени совершать подобные глупости. Когда много лишнего времени, дети тоже начинают выдумывать себе развлечения. Поэтому лучше их чем-то занять. Также, проявление жестокости по отношению к сверстникам – это скрытый комплекс неполноценности", – объясняет психолог.

Возможно, у подростков существуют психологические травмы, полученные в детском возрасте. Например, конфликты родителей. И эта опасная игра может стать как раз той сферой, в которой он выплескивает отрицательные эмоции.

Игра популярна в сети TikTok standardmedia.co.ke

"В семье ребенок не может это сделать. Если там есть конфликты, то в семье его не услышат. А такие игры – это грубо говоря "сливная яма", где подросток, как говорят в психологии, может "канализировать" свои эмоции", – объяснила Ирина Костенко.

У тех, кто постарше, попытка жестоко поиздеваться над другим может быть связана с сексуальной неудовлетворенностью. "Это связано с гормонами и излишней энергией, и здесь родителям и управлениям образования нужно подключаться и говорить с подростками. Это касается детей 13-14 лет", – уточнила психолог.

Она говорит, что любые подобные игры – это одна из форм зависимости. Поэтому работать с детьми нужно так же, как при зависимости – родителям встречаться со школьными психологами, и прорабатывать негатив в семье.

"Видео, о том, как это происходит, родители тоже должны показывать своим детям осторожно. Если не объяснят последствия того, что так делать нельзя, то это приведет к обратному результату. У ребенка еще нет стратегии поведения взрослого. Для них это воспринимается как то, что явно не несет ущерб жизни. Это как "феномен Геркулеса" – сколько тебя не бей, ты выживешь. Например, в компьютерных играх, где убивают, но у них есть много жизней. И эта иллюзия неуязвимости может проявляться в таких жестоких играх", – объясняет Ирина.

Также родителям стоит обратить внимание на поведение ребенка. "Если у него появилась несвойственная раздражительность и тревожность, то он попадает в группу риска и может выплескивать свои эмоции через такие игры. Начал игнорировать, не слышит вопросов, стал вспыльчивым, меньше концентрируется на уроках, бейте тревогу и выясняйте, что с ним происходит до того, как уйдет в такие игры и сможет там расслабляться", – советует психолог.

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