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21 февраля • обновлено в 04:05
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Евгения Иванова
Евгения Иванова
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"Вызов прыжка": в Украине набирает популярность смертельная игра для подростков

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Украинских подростков захлестнула опасная игра под названием "вызов прыжка", результатом которой может стать сотрясение мозга или даже смерть. Такие случаи уже зафиксированы в других странах. Родители уже бьют тревогу, а в школах Киевской области у опасного развлечения уже появились поклонники.

Подробнее об этом увлечении читайте в материале OBOZREVATEL.

Предлагают прыгнуть и подсекают

В школьных группах Киева родители делятся подробностями новой опасной "игры".

"Подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтоб не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы!", – делятся подробностями родители.

"Вызов прыжка": в Украине набирает популярность смертельная игра для подростков

Скрин

"Вызов прыжка": в Украине набирает популярность смертельная игра для подростков

Скрин

Игра становится популярной не только в Киеве, но и в области. "Пуща Водица подтвердила, что у них в школе тоже", – пишут в соцсетях. Мама ученицы 6-го класса одной из школ Святошинского района, рассказала OBOZREVATEL, что об опасном развлечении узнала от тренера по карате, куда на занятия ходит ее дочь.

Школьнику предлагают вместе прыгнуть

Школьнику предлагают вместе прыгнуть

Hindustantimes.com

В Департаменте образования Киева нас успокоили. Заверили, что пока в столице подобных случаев не зафиксировано, а о жестокой игре там узнали от нас. Но если такие случаи заметят в школах – то сразу примут меры.

А вот школьники признаются, что видели похожие ролики, но только в интернете. "Мне попадались такие ролики в сети TikTok, только там все происходило на льду. Но никто среди моих одноклассников или ровесников такими розыгрышами не занимается. И это не выглядит весело", – сказала нам киевская школьница Дарья.

Первые жертвы

Розыгрыш, который называется Skull Breaker Challenge или Tripping Jump Challenge, пришел из Америки. О том, что это не просто страшилка, говорят факты – в Бразилии, к примеру, зафиксирован смертельный случай 16-летней школьницы. По данным, местного сайта Globo, трагедия произошла в школе имени Антониу Фагундеса в муниципалитете Мосоро. Эмануэла Медейрос после "игры" сильно ударилась головой. Девушку даже успели привезти в больницу, но не спасли – она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Школьница Эмануэла Медейрос умерла после розыгрыша

Школьница Эмануэла Медейрос умерла после розыгрыша

Globo

Валери Ходсон из Аризоны, США, опубликовала фото сына из больницы. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы после того, как одноклассники "пошутили над ним". "Хочу уточнить, сын не знал, что его разыгрывают. А мальчиков он давно знал, поэтому доверял. Сейчас у ребенка травма головы, лица и сильные порезы во рту", – написала Валери.

Над школьником из США "подшутили" друзья

Над школьником из США "подшутили" друзья

Facebook Valerie Hodson

Ребенку предложили подпрыгнуть

Ребенку предложили подпрыгнуть

Facebook Valerie Hodson

В Турции об опасной игре, которая набирает популярность в школах, вчера предупредил министр образования Зия Сельджук. "Игра распространяется среди молодежи. Мы сделали объявления для наших школ, но давайте объясним молодым людям, что это не может быть игрой и шуткой, это может привести к кровоизлиянию в мозг", – написал турецкий чиновник в Twitter.

В Министерстве просвещения Израиля признали, что там школьники увлеклись жестоким розыгрышем. Поэтому учебные заведения должны провести беседы с детьми и объяснить тяжелые последствия участия в опасных играх ради "лайков".

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Врачи предупреждают, что шалость грозит серьезными травмами головы: трещина черепа, кровоизлияние в мозг, человек даже может впасть в кому. Также могут быть травмы шеи, позвоночника и конечностей.

Мы посмотрели, что в Youtube за последние дни появились сразу несколько видео с падающими детьми и подростками. Их можно найти по хештегам #skullbreaker и #jumptripchallenge. Практически все заканчиваются ужасно – ребенок ударяется затылком об пол.

Через игру выплескивают эмоции

По словам психолога Ирины Костенко, жестокие игры у детей и подростков связаны с отсутствием ярких моментов в реальной жизни. И единственным лекарством, которое поможет уберечь от глупостей, будет какое-то позитивное увлечение ребенка.

"Родителям нужно позаботиться, чтобы ребенок реально был чем-то увлечен, и тогда у него не будет времени совершать подобные глупости. Когда много лишнего времени, дети тоже начинают выдумывать себе развлечения. Поэтому лучше их чем-то занять. Также, проявление жестокости по отношению к сверстникам – это скрытый комплекс неполноценности", – объясняет психолог.

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Возможно, у подростков существуют психологические травмы, полученные в детском возрасте. Например, конфликты родителей. И эта опасная игра может стать как раз той сферой, в которой он выплескивает отрицательные эмоции.

Игра популярна в сети TikTok

Игра популярна в сети TikTok

standardmedia.co.ke

"В семье ребенок не может это сделать. Если там есть конфликты, то в семье его не услышат. А такие игры – это грубо говоря "сливная яма", где подросток, как говорят в психологии, может "канализировать" свои эмоции", – объяснила Ирина Костенко.

У тех, кто постарше, попытка жестоко поиздеваться над другим может быть связана с сексуальной неудовлетворенностью. "Это связано с гормонами и излишней энергией, и здесь родителям и управлениям образования нужно подключаться и говорить с подростками. Это касается детей 13-14 лет", – уточнила психолог.

Она говорит, что любые подобные игры – это одна из форм зависимости. Поэтому работать с детьми нужно так же, как при зависимости – родителям встречаться со школьными психологами, и прорабатывать негатив в семье.

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"Видео, о том, как это происходит, родители тоже должны показывать своим детям осторожно. Если не объяснят последствия того, что так делать нельзя, то это приведет к обратному результату. У ребенка еще нет стратегии поведения взрослого. Для них это воспринимается как то, что явно не несет ущерб жизни. Это как "феномен Геркулеса" – сколько тебя не бей, ты выживешь. Например, в компьютерных играх, где убивают, но у них есть много жизней. И эта иллюзия неуязвимости может проявляться в таких жестоких играх", – объясняет Ирина.

Также родителям стоит обратить внимание на поведение ребенка. "Если у него появилась несвойственная раздражительность и тревожность, то он попадает в группу риска и может выплескивать свои эмоции через такие игры. Начал игнорировать, не слышит вопросов, стал вспыльчивым, меньше концентрируется на уроках, бейте тревогу и выясняйте, что с ним происходит до того, как уйдет в такие игры и сможет там расслабляться", – советует психолог.

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Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Тема
Детская безопасность
Место
Украина Киев
Теги
безопасность Избили школьницу
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