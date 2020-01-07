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7 января • обновлено в 07:29
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Солнечно и сухо: синоптики дали аномальный прогноз на Рождество в Украине

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Во вторник, 7 января, вдень Рождества Христова, в Украине ожидается солнечная погода без существенных осадков.

Снег возможен только в восточных и северных областях ночью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего ночью будет в Одеской, Херсонской, Николаевской областях, в Запорожье, Донецке и Луганске. Температура здесь до +1 градуса. На остальной территории – преимущественно в районе -3 градусов. На западе, в части Сумской и Харьковской областей будете еще холоднее – до -11 градусов ночью.

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Погода на Рождество в Украине

Погода на Рождество в Украине

Скриншот

Днем по всей территории температура повысится, но без существенных изменений. Теплее всего на юге – до +4 градусов, холоднее всего на западе и на северо-востоке – от -2 до -6 градусов.

На Рождество в Киеве облачно, до -4...- 6 градусов ночью, днем около нуля.

Синоптики дали аномальный прогноз на Рождество

Синоптики дали аномальный прогноз на Рождество

Факты

Отметим, по наблюдениям наших предков, если в день Рождества тепло — весна будет холодной. Если же холодно и вьюжно – будет холодно и летом. Густой иней предвещает изобилие хлеба летом, много звезд на небе — урожай грибов, ягод и гороха. А вот ясный день указывал на неурожай.

Погода на Рождество

Погода на Рождество

pravda.if.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

В 2020 году следует ожидать холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Читать синоптиков унылое дело, как то с семьёй поехали на недельку под Одессу, синоптики прогнозировал и солнце тепло, прошло три дня пошол дощь на сайте одесском в 7 утра ещё солнце в 8 исправили по ходу синоптик проснулся и вышел на балкон
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