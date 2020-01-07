Солнечно и сухо: синоптики дали аномальный прогноз на Рождество в Украине

Во вторник, 7 января, вдень Рождества Христова, в Украине ожидается солнечная погода без существенных осадков.

Снег возможен только в восточных и северных областях ночью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего ночью будет в Одеской, Херсонской, Николаевской областях, в Запорожье, Донецке и Луганске. Температура здесь до +1 градуса. На остальной территории – преимущественно в районе -3 градусов. На западе, в части Сумской и Харьковской областей будете еще холоднее – до -11 градусов ночью.

Погода на Рождество в Украине Скриншот

Днем по всей территории температура повысится, но без существенных изменений. Теплее всего на юге – до +4 градусов, холоднее всего на западе и на северо-востоке – от -2 до -6 градусов.

На Рождество в Киеве облачно, до -4...- 6 градусов ночью, днем около нуля.

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Отметим, по наблюдениям наших предков, если в день Рождества тепло — весна будет холодной. Если же холодно и вьюжно – будет холодно и летом. Густой иней предвещает изобилие хлеба летом, много звезд на небе — урожай грибов, ягод и гороха. А вот ясный день указывал на неурожай.

Погода на Рождество pravda.if.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

В 2020 году следует ожидать холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

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