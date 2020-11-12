Солнечно и морозы: появился прогноз погоды в Украине на пятницу, 13 ноября. Карта
Температура воздуха днем не будет превышать 9 градусов
Ночью ожидается до 4 мороза
Погода в Украине в пятницу, 13 ноября, будет сухой, солнечной, но прохладной.
Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, в ночное время суток ожидаются морозы.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.
В целом по стране температура воздуха днем будет колебаться от 2 до 8 тепла, на Закарпатье и юге до +9. Ночью прогнозируют от 3 тепла до 4 мороза.
В Киеве также без осадков, ночью от 0 до 2 тепла, днем +4+6.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и местами дожди до конца недели. Морозы усилятся до 7 градусов.