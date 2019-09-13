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13 сентября • обновлено в 15:49
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"Идите на х*й!" Соколова ярко ответила россиянам на мечту о развале Украины

2.8т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова забавно потроллила кремлевского пропагандиста Дмитрия Куликова, который заявил, что Украина должна создать новую страну, где русским будет комфортно.

Жесткий ответ на его спич она показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" и нецензурно послала всех сторонников оккупации Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Ура, дождались, наконец появилось решение всех наших украинских проблем! Видите, как у россиян получается – чтобы им в Чите комфортно жилось, нужно развалить и пересобрать свое государство. Я же уже предлагала – Киевскую Русь воссоздать, собрать Белоукроказазузию. Но если вам не нравится, у меня есть еще вариант – создадим республику Идите на х*й", – смеется над оккупантами телеведущая.

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"Вы такие к нашей границе приближаетесь, а там написано: "Добро пожаловать, идете на х*й!". Причем для всех стран мира мы останемся Украиной, а исключительно в нашей с вами дипломатической переписке мы поменяем: "К сожалению, мы больше не хотим покупать у вас ваш газ – с уважением, идите на х*й!", "Крым всегда был, есть и будет нашим – с уважением, идите на х*й, Гоголь – украинский писатель – идите на х*й", – постебалась над россиянами Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова забавно потроллила российских оккупантов Крыма и озвучила шуточный план деоккупации полуострова с помощью крейсера "Москва".

Также она предложила Украине сменить название на Киевскую Русь, чтобы чтобы у соседней России отпали все территориальные претензии, основанные на исторических "фактах".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
К стати русский это прилагательное а национальность не может называться прилагательным))))русских не существует руцкий это чурка и даже русский язык никакого отношения к русским не имеет он не русский а словянский его придумали Кирилл и Мефодий они были греки и жили во львове)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И когда был Киев и киевская Русь и Владимир великий и крестили Русь на теперешней Украине Москву золотая орда даже стоить ещё не начала)))украинцы потомки киевской Руси а слово руцкий Россия придумали только при Петре первом))))))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А у этой одни х*и на уме...
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