"Идите на х*й!" Соколова ярко ответила россиянам на мечту о развале Украины

Украинская журналистка Янина Соколова забавно потроллила кремлевского пропагандиста Дмитрия Куликова, который заявил, что Украина должна создать новую страну, где русским будет комфортно.

Жесткий ответ на его спич она показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" и нецензурно послала всех сторонников оккупации Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Ура, дождались, наконец появилось решение всех наших украинских проблем! Видите, как у россиян получается – чтобы им в Чите комфортно жилось, нужно развалить и пересобрать свое государство. Я же уже предлагала – Киевскую Русь воссоздать, собрать Белоукроказазузию. Но если вам не нравится, у меня есть еще вариант – создадим республику Идите на х*й", – смеется над оккупантами телеведущая.

"Вы такие к нашей границе приближаетесь, а там написано: "Добро пожаловать, идете на х*й!". Причем для всех стран мира мы останемся Украиной, а исключительно в нашей с вами дипломатической переписке мы поменяем: "К сожалению, мы больше не хотим покупать у вас ваш газ – с уважением, идите на х*й!", "Крым всегда был, есть и будет нашим – с уважением, идите на х*й, Гоголь – украинский писатель – идите на х*й", – постебалась над россиянами Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова забавно потроллила российских оккупантов Крыма и озвучила шуточный план деоккупации полуострова с помощью крейсера "Москва".

Также она предложила Украине сменить название на Киевскую Русь, чтобы чтобы у соседней России отпали все территориальные претензии, основанные на исторических "фактах".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал