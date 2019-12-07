"Путин будет шить фуфайки": Соколова осадила мужа Скабеевой из-за фейка про Майдан

Украинская журналистка Янина Соколова остро разоблачила фейк российских пропагандистов о том, что Небесная Сотня якобы является выдумкой.

Она показала маразматичное заявление рупора Кремля Евгения Попова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, муж одиозной пропагандистки Ольги Скабеевой заявил, что хоть люди и гибли на Майдане, но само понятие Небесной Сотни якобы является фейком. В качестве "сенсационных фактов" он представил субъективное мнение Елены Лукаш – скандальной экс-министра юстиции времен беглого Виктора Януковича. Умозаключения пособника оккупантов разозлили Соколову, и она публично его отчитала.

Янина Соколова

"Переходим к сенсации, которую российская пропаганда рожала шесть лет. Она о том, что Небесная Сотня – фейк. Серьезное заявление от человека, который профессионально занимается выдумыванием выдумок. И, естественно, у него "неопровержимые доказательства". Бл*дь, "неоспоримые факты" по субъективной точке зрения от соратника Януковича", – возмутилась телеведущая.

"Ну, вы субъективный ящик Пандоры открываете. Если утверждаете, что чье-то субъективное мнение – это факт, к которому нужно прислушаться, то разминайте свои животики для баноша и бограча. Потому что по моему субъективному мнению вы уже давно должны войти в состав Закарпатской области, а Путин – шить фуфайки в Мелитопольской колонии и спать на черешневых косточках", – добавила Соколова, высмеивая информационных пособников путинского режима.

Кроме того, она упрекнула их в непрофессиональном подходе к своей работе на Кремль и в потере хватки пропагандистов.

"Опять возвращаюсь к теме, что вы – халтурщики. Как говорят у нас в Запорожье, ваще на отбитом. Раньше, когда вы делали фейки, вы хотя бы старались, нанимали актрис для шокирующих интервью о "зверствах карателей", делали скриншоты из видеоигр, рисовали мультики о ракетах. А теперь расслабили булочки и представили в виде доказательства субъективную точку зрения. Моя точка зрения не изменилась – с уважением, идите на х*й", – подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова приструнила пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву из-за фейка о принудительной депортации жителей Донбасса на Львовщину. Украинка призвала ее перестать гадить россиянам в головы.

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