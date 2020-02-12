Соколова обратилась к Зеленскому из-за ATR: появилось видео

Украинская журналистка Янина Соколова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за блокировки финансирования крымскотатарскому телеканалу ATR.

В эфире этого ресурса она предупредила главу государства, что последствия такого ущемления патриотичного медиа в условиях войны могут быть весьма плачевными (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу обратиться к нашему уважаемому президенту Владимиру Александровичу и сказать, что на данный момент он не только лакмусировал в проукраинском обществе с критическим мышлением свое отношение к Крыму, а он еще и подтолкнул историю того, что может с ним случиться так же, как случилось с нашим бывшим "легитимным" президентом, который был до президента Порошенко", – сказала телеведущая.

Соколова и Зеленский

Она также напомнила президенту, что украинцы являются очень терпеливой нацией, но всему есть предел, и провела параллель с событиями Евромайдана, а также митингами людей накануне "нормандской встречи" в декабре 2019 года.

"Украинцы очень терпеливы, но такими своими поступками вы просто нас подталкиваете к тому, чтобы выйти и сказать все это многолюдной компанией у ваших стен или на Майдане. И тогда уже вам не будет что сказать о проплаченных митингах "Нет капитуляции!", тогда вы уже будете четко понимать, почему это происходит", – категорично сказала Соколова.

"И вообще ущемление медийщиков, особенно во времена, когда идет война и оккупация Крыма, – это просто петля на шее любого правителя – тоталитарный он или считает, что демократический. Поэтому я бы вас предостерегла этого не делать", – добавила она, обращаясь к Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова записала обращение к Зеленскому из-за узурпирующего, по ее мнению, законопроекта о противодействии дезинформации. Журналистка считает, что документ усиливает влияние власти на журналистов и уничтожает свободу слова.

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