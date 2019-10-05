Прилепин украинцев не убивал? В "ДНР" развенчали "подвиги" писателя

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в "ДНР" и хвастался, что убивал украинцев на Донбассе, на самом деле врал, а на войне он зарабатывал деньги.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, главная идеология террориста и всех из его бывшего батальона – это повышение рейтинга и наличка, которую привозил российский гумконвой.

"Один из бойцов батальона о службе у Прилепина написал так, что за все полтора года, что он воевал, только там он смог отдохнуть. Мало того, там никто не воевал. Это пиар-батальон! Батальон бигудей! Мол, на “промку” заехали, собаку зарезали, кровью обмазались, на камеру сняли! Типа прорыв. А потом в интернет. И Прилепину потом гуманитарка идет из России. Главное бабки, бабки – вот чем занимаются эти звезды на Донбассе", – поведал он.

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По его словам, все подвиги, которые приписывают Прилепину "о зверских убийствах украинцев" и то, что сам писатель рассказывал в своих интервью – это лишь хвастовство.

"Прилепин с гордостью хвастается о беспределе, который он якобы творил в "ДНР". Хотя на самом деле этими признаниями он повышал свой рейтинг среди "пацанов" и зарабатывал деньги. Все эти идолы русского мира – это просто красивая обёртка, а внутри там просто г*вно", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский писатель Захар Прилепин заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.

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