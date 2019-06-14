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"Снимали Россию": в сериале "Слуга народа" нашли скандальные просчеты

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Некоторые сцены в сериале "Слуга народа" свидетельствуют о том, что он больше подстроен под реалии России, а не Украины.

Самые яркие доказательства – упоминание сроков лишения свободы, которых попросту не существует в нашей стране, а также назначение и увольнение министров президентом, что также невозможно в Украине. На эти нюансы обратил внимание заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чиновник подчеркнул, что никогда не смотрел сериал "Слуга народа", но видел несколько роликов, которые всплывали в интернете.

"Когда я посмотрел эти ролики, то понял, что человек, который писал этот сценарий, и люди, которые играли роли, снимали не Украину – они снимали Россию", – говорит Грымчак.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Телеканал 24"

В частности, он вспомнил момент из сериала, когда главный герой президент Голобородько посещал в тюрьме экс-премьера.

"Тогда премьер спросил, что президент может для него сделать. В частности, предложил, чтобы 20 лет, на которые его осудили, ему сократили до восьми лет заключения. Но в Украине нет срока 20 лет тюрьмы", – подчеркнул замминистра.

Кроме того, он также вспомнил момент из "Слуги народа", когда президент вызвал министра инфраструктуры и уволил его.

"Он постоянно назначал нового министра, пока в конце не назначил бабу Машу, которая была "на лопате". У нас президент не назначает министров. Это в России так происходит. Таких моментов очень большое количество", – подчеркнул Грымчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Администрации президента Украины Юрий Костюк, который был сценаристом сериала "Слуга народа", заявил, что не считает этот продукт политтехнологией. Вместе с тем, он признал, что фильм сильно повлиял на итоги выборов в Украине.

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Персоны
Юрий ГрымчакВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
"Слуга Народа"
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Вообщем то, Зеленский этим сейчас плотно и занимается.
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