Снегопад и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Синоптики предупредили, что в Украине резко ухудшится погода. По прогнозу ожидается обильное выпадение снега и гололед на дорогах.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, умеренный снегопад начнется уже сегодня, 29 января и 31 января уже прогнозируются обильные осадки до 30 см.

По прогнозу синоптиков, на Закарпатье пройдут дожди с мокрым снегом. При этом прирост снежного покрова будет на уровне 20-30 см, на дорогах гололедица.

Снегопад

Мокрый снег затронет западные, северные, Полтавскую, Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области. На дорогах образуется снежный покров высотой 3-10 см.

Спасатели подчеркнули, что осложнение погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Карпатах объявлен II уровень опасности, поэтому местами возможно прекращение движения транспорта на дорогах.

Карта погоды Facebook Спасатели Украины

Карта погоды Facebook Спасатели Украины

По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с.

Facebook Спасатели Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают, что похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал