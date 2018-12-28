Снег, дождь и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В пятницу, 28 декабря, в Украине ночью местами пройдет небольшой снег, а днем, кроме, восточной части, умеренный, на западе и юге — с дождем.

Также будет наблюдаться налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами шквальный ветер 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в западных областях и в Крыму ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 0-5 тепла. В восточных областях и на севере Левобережья ночью 8-13, днем 4-9 градусов мороза. На остальной территории ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.

Снег в Украине События

В Киеве и области днем умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем около 0 градусов.

Тем временем на курортах Египта также становится прохладнее. В частности, в популярном Шарм-эль-Шейхе столбики термометров опустятся до +18. Аналогичная картина будет наблюдаться и в Хургаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину 28 декабря атмосферный фронт принесет ухудшение погодных условий, из-за чего жители страны могут почувствовать сонливость.