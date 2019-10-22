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22 октября • обновлено в 16:02
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Смог в Украине: гидрометцентр сделал обнадеживающее заявление

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Уровень загрязнений в воздухе в городах Украины не превышает предельно допустимую норму.

Об этом на брифинге 22 октября заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Укринформ.

"Оснований для беспокойства, имевших место недавно среди общественных организаций, и которые распространялись СМИ, нет", - сказал он.

По данным наблюдений, во всех больших городах концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, если сравнивать с предельно допустимой концентрацией, которая составляет 5 микрограммов на кубический метр.

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Кульбида отметил, что только в таких городах, как Днепр, Львов, Одесса, Каменка, произошло превышение предельно допустимой концентрации, но объяснил, что такое превышение характерно для осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины не происходит.

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"Это обычный режим загрязнения оксида углерода. Еще есть превышение по некоторым другим параметрам, но снова же, незначительное", - убеждает он.

Таким образом, по его словам, можно сделать вывод, что "ничего чрезвычайного в Украине с точки зрения атмосферного воздуха не произошло".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине был зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

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Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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