Смог в Украине: гидрометцентр сделал обнадеживающее заявление

Уровень загрязнений в воздухе в городах Украины не превышает предельно допустимую норму.

Об этом на брифинге 22 октября заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Укринформ.

"Оснований для беспокойства, имевших место недавно среди общественных организаций, и которые распространялись СМИ, нет", - сказал он.

По данным наблюдений, во всех больших городах концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, если сравнивать с предельно допустимой концентрацией, которая составляет 5 микрограммов на кубический метр.

Туман в Киеве Факты

Кульбида отметил, что только в таких городах, как Днепр, Львов, Одесса, Каменка, произошло превышение предельно допустимой концентрации, но объяснил, что такое превышение характерно для осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины не происходит.

"Это обычный режим загрязнения оксида углерода. Еще есть превышение по некоторым другим параметрам, но снова же, незначительное", - убеждает он.

Таким образом, по его словам, можно сделать вывод, что "ничего чрезвычайного в Украине с точки зрения атмосферного воздуха не произошло".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине был зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!