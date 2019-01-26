''Смертники!'' В Ривне подростки прыгнули под поезд: опубликовано видео

В Ривне подростки ради развлечения легли под движущейся поезд.

Запись опубликовал в Facebook блогер Владислав Антонов. На кадрах видно, что двое парней дождались приближения поезда и легли на шпалы, а третий подросток снимал их на видео.

Машинист заметил хулиганов и начал тормозить. После этого они принялись убегать с места индцидента. Такая выходка вызвала возмущение у пользователей сети, которые считают, что подростков необходимо наказать, чтобы отбить желание на такие поступки.

"Смертники. Это у них сейчас камера, а так попробуй докажи, что водитель не задавил", "В армию или в тюрьму, чтобы мозги или выбили, или выставили!" "Я за общественные работы, под присмотром полиции. Чистить общественные туалеты, например", — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный инцидент произошел в Киеве, где дети ради забавы прыгнули под поезд.

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