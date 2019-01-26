|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Смертники!'' В Ривне подростки прыгнули под поезд: опубликовано видео

2.1тЧитать материал на украинском

В Ривне подростки ради развлечения легли под движущейся поезд.

Запись опубликовал в Facebook блогер Владислав Антонов. На кадрах видно, что двое парней дождались приближения поезда и легли на шпалы, а третий подросток снимал их на видео.

Машинист заметил хулиганов и начал тормозить. После этого они принялись убегать с места индцидента. Такая выходка вызвала возмущение у пользователей сети, которые считают, что подростков необходимо наказать, чтобы отбить желание на такие поступки.

Новости
Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки

"Смертники. Это у них сейчас камера, а так попробуй докажи, что водитель не задавил", "В армию или в тюрьму, чтобы мозги или выбили, или выставили!" "Я за общественные работы, под присмотром полиции. Чистить общественные туалеты, например", — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный инцидент произошел в Киеве, где дети ради забавы прыгнули под поезд.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
УкраинаРивне
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
23
1
Смешно
0
Интересно
10
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги